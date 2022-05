Monkeypox attaque de nombreux pays et la chaîne de transmission est inconnue

Dans les années 1990, il y avait des cas sporadiques de monkeypox au Nigeria Depuis lors, Oyeval Tomori, ancien président de l`Académie des sciences du Nigeria, s’est engagé dans l’enquête et la protection du virus monkeypox, notamment en 2017 au Nigeria, le plus grand monkeypox éclosion enregistrée.

Le 7 mai, l’Agence britannique de santé et de sécurité a signalé le premier cas de monkeypox cette année. Le cas avait voyagé au Nigeria, et il y avait des traces à suivre.

Tomori n’y a pas beaucoup réfléchi à l’époque, mais depuis lors, le monkeypox a se propager à une vitesse incroyable. En deux semaines, des cas de monkeypox sont apparus dans 12 pays non endémiques. Le 21 mai, l’Organisation mondiale de la santé a émis un avertissement d’épidémie de monkeypox.

Les cas de monkeypox en dehors du continent africain sont extrêmement rares.Le porteparole de l’OMS, Tariq Yasarevic, a déclaré dans une interview au Beijing News qu’au cours des dernières années, il y a eu moins de 10 cas confirmés de monkeypox en dehors de l’Afrique centrale et de l’Ouest.

Selon des statistiques incomplètes fournies par des journalistes du Beijing News, au 28 mai, le nombre de pays non endémiques de la variole du singe signalant des cas confirmés dans ce cycle est passé à au moins 24.

Quand le « patient zéro » est-il apparu ?

Non seulement les virologues européens et américains l’appellent « extrêmement rare », mais même Tomori, qui prévient et contrôle le virus du monkeypox depuis de nombreuses années, trouve cela déroutant. En réponse à la propagation rapide du virus monkeypox, Ann Limoin, professeur d’épidémiologie à l’Université de Californie à Los Angeles, conclut qu' »il peut y avoir de nouveaux changements dans la façon dont le virus se propage et en lui-même ». « Mais tout reste à prouver. »

Zhang Zuofeng, directeur de l’épidémiologie à la Fielding School of Public Health, a déclaré que l’épidémiologie du virus de la variole du singe pourrait être due au fait que le virus de la variole du singe a généré de nouvelles mutations, telles que le nouveau coronavirus, et a considérablement amélioré l’infectiosité. .

En réponse à cette conclusion, Yasarevic a déclaré que l’OMS n’a actuellement aucune preuve que le virus de la variole du singe a muté, mais selon l’OMS, le virus de la variole est souvent très stable et difficile à muter. ..

Si l’hypothèse selon laquelle le virus du monkeypox lui-même ou son mode d’infection a changé est incorrecte, il doit y avoir des preuves d’une infection par le monkeypox. Cependant, lorsque des cas de monkeypox ont été signalés pour la première fois en Europe et aux États-Unis, personne n’était allé en Afrique, à l’exception du premier cas confirmé au Royaume-Uni, qui s’est rendu au Nigéria.

L’OMS a déclaré le 22 qu’il y avait une transmission interhumaine du monkeypox, mais il reste difficile d’expliquer des centaines de nouveaux cas confirmés en seulement trois semaines. Probablement le premier cas confirmé de monkeypox signalé au Royaume-Uni. Le 7 mai n’était pas « zéro patient ». En fait, le 20 mai, CCTV News a rapporté que les médias occidentaux avaient rapporté que le monkeypox était répandu à Madrid, en Espagne, fin avril 2022. Andradas, directeur de la santé de la région de Madrid, a déclaré qu’il y avait des preuves que l’un des cas confirmés présentait des symptômes fin avril.

Parallèlement, différents laboratoires dans le monde étudient les séquences génomiques de nouveaux cas de monkeypox pour mieux répondre à cette question.

Selon les informations de l’OMS datées du 21 mai, la séquence du génome de l’échantillon de coton-tige du cas confirmé au Portugal est que le virus du monkeypox, qui est la cause actuelle de l’épidémie, a été trouvé en 2018 et 2019 du Nigeria au Royaume-Uni, Israël et Singapour Il montre une correspondance étroite avec les cas exportés vers Singapour. Depuis 2018, des infections par le virus monkeypox ont été détectées chez des voyageurs du Nigéria en Israël, au Royaume-Uni, à Singapour et dans d’autres pays.

« Il est donc clair que le virus de la variole du singe s’est propagé sans le savoir », a spéculé Tomori dans une interview avec un journaliste de Pékin. En d’autres termes, Patient Zero est déjà sorti. Yasarevic a déclaré que l’OMS discutera de questions connexes telles que les séquences génomiques au Conseil consultatif de la recherche.