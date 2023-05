Mohamed VI réapparait affaibli et amaigri : La guerre de succession au trône relancée avec force

La guerre de succession pour le trône de Mohamed VI, qui battait déjà son plein depuis des années, promet d’être relancée avec force depuis que le roi Mohamed VI, rentré de ses interminables escapades épicuriennes, a fait une réapparition publique très remarquée venue faire planer de sérieux doutes sur son état de santé général.

A l’occasion d’un évènement quelconque, le roi marocain est apparu à Rabat totalement métamorphosé. Ses apparitions publiques se font de plus en plus rares, le roi souffrant d’importants problèmes de santé. Le roi du Maroc est apparu transformé. Son physique rond a disparu, laissant place à un visage émacié, à un air plutôt pâle et une allure un peu saccadée.

Le souverain de 59 ans connaît de nombreux problèmes de santé depuis plusieurs années. Il a notamment été opéré à deux reprises du cœur, une première fois à Paris à la clinique Ambroise Paré de Neuilly, puis une seconde au Maroc. Selon les informations de nos confrères, il souffrirait d’une sarcoïdose et d’arythmie cardiaque.

Depuis quelques années, Mohammed VI multiplient les séjours à l’étranger pour se soigner et pour se reposer en compagnie de ses nouveaux maitres, les frères Azaitar, champions de combats MMA, et repris de justice notoires. Cette apparition, et ce retour, peuvent vouloir dire que Mohamed VI tente d’imposer le peu de volonté qui lui reste pour imposer son point de vue concernant sa succession sur le trône du royaume chérifien.

Si sa préférence va pour son fils Hassan, il n’est pas certain que son vœu soit exaucé. Moulay Hassan, qui aurait déjà fait l’objet d’une tentative d’assassinat dans les murs-même du palais royal, est encore jeune, se montre timide et effacé. Preuve en est que c’est le frère de Mohamed VI, Moulay Rachid, qui a représenté le Maroc au sommet arabe de Djeddah.

Dans tous les cas de figures, les intrigues de palais et les poignards dans le dos vont redémarrer de plus belle. Une guerre à mort semble se déroule entre différents clans qui prétendent avoir leur mot à dire dans cette guerre de succession.

Parmi eux, on retrouve Abdellatif Hammouchi, chef des services de sécurité et de renseignements marocains, Fouad Ali El Himma, chef de cabinet de Mohamed VI, André Azoulay, conseiller spécial et « tonton » du roi, ainsi que Yacine Mansouri, patron de la DGED, les services secrets marocains.

Ali Oussi

Source: La patrie news