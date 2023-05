Sommet arabe à Djeddah : Les absents et les présents

Si le 32ème Sommet arabe est marqué par le retour de la Syrie, après 11 ans d’absence, qui est représentée par son président Bachar al-Assad, il est, également, marqué par plusieurs absences de marques. En effet, plusieurs chefs d’Etat et Souverains se sont faits, pour la circonstance, représentés.

C’est ainsi que le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, et le roi du Maroc Mohammed VI sont absents de ce sommet arabe. Ils sont représentés respectivement par le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis, et le prince Moulay Rachid, frère du souverain alaouite.

Si l’absence de Mohamed ben Zayed est expliqué par le fait qu’il est en tournée en Europe, il n’en demeure que pour les observateurs, cette absence aurait un lien direct au différend saoudo-émirati sur les moyens de mettre fin à la guerre au Yémen.

Quant au Maroc, son absence n’est plus une surprise. La dernière participation personnelle d’un monarque marocain remonte au sommet d’Alger en… 2005. Depuis, le roi du Maroc s’est toujours fait soit par son frère, le prince Rachid, soit par le chef du gouvernement marocain, ou le ministre des Affaires étrangères, et une seule fois où le Maroc était représenté par le ministre de la justice, lors du Sommet arabe tenu à Tunis le 31 mars 2019. Tandis que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a chargé le Premier ministre Aïmene Benabderahmane de le représenter.

Au niveau du Golfe, l’émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad, dont l’état de santé l’a empêché d’assister à un certain nombre de sommets du Golfe et arabes, a mandaté le prince héritier Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Sabah. Idem pour le sultan d’Oman, Haitham bin Tariq, qui a délégué son frère, Asaad bin Tariq bin Taimur, vice-Premier ministre chargé des relations internationales et des affaires de coopération. Le Sultanat d’Oman ne participe plus au haut niveau depuis trois décennies aux Sommets arabes.

En raison de la crise sévissant dans so pays, le chef du Conseil de souveraineté soudanaise et commandant de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, a délégué le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Daffallah Al-Hajj. Retenu par ses obligations de président de l’union africaine, le président comorien, Azali Assoumani, allongera la liste des absents.

Quant aux présents, outre le président tunisien Kaïs Saïed on remarque la participation

-du Roi Abdallah II de Jordanie

-du Roi Hamad Bin Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn

-de l’Emir de l’Etat du Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani

-du président égyptien Abdelafattah al-Sissi,

-du président palestinien Mahmoud Abbas

-du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani

-du président somalien, Hassan Cheikh Mahmoud

-du président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younès el Menfi

-du président du conseil du commandement au Yémen, Rached Alimi,

Le Liban et l’Irak sont représentés par leurs chefs de gouvernement respectivement, Najib Miqati et Mohamed Shiaa Soudani.

Le sommet est présidé par le Prince Héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d’Arabie Saoudite, Mohamed Bin Salmane Al Saoud

