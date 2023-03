Mme Zeinebou Mint Taghi à la tête de l’une des listes de l’UFP.

Mme Zeinebou Mint Taghi, députée et ancienne dirigeante du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, qui figurera parmi la liste pour diriger le parti Union des forces progressistes (UFP) lors des prochaines élections législatives, régionales et municipales.

Mint Taghii a précédemment nié avoir l’intention de rejoindre un parti majoritaire, déclarant textuellement sur sa page Facebook : « Un menteur et calomniateur prémédité et prémonitoire qui a dit que j’avais changé d’opposition ou que j’avais rejoint le parti majoritaire.

Mes positions ne sont pas et ne seront jamais tenues dans l’ignorance et mes convictions n’ont jamais été secrètes car j’ose les exprimer ouvertement.

Je n’ai jamais été intimidé par un parti politique ayant autorité, ni par le pouvoir des gens ordinaires, ni par des « machines » qui ont déformé un opposant, rapporte mushahide.