La parlementaire Zeinebou Mint Taghi se retire de Tawassoul

La députée au parlement mauritanien du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul), en l’occurrence Mme Zeinebou Mint Taghi, a annoncé aujourd’hui vendredi 24 février courant, sa démission de cette formation

Je poursuivrai l’activisme au sein de l’opposition, resterai solidaire des préoccupations et de la souffrance des citoyens et lutterai contre la corruption endémique et le gaspillage de la richesse du peuple qui ploie sous le lourd fardeau de ces pratiques inciviques, a-t-elle posté sur sa page Facebook.

La députée a promis également de s’opposer fermement à tous les choix et politiques de développement ratés, exprimant aussi ses vifs remerciements aux adhérents et aux leaders du parti islamiste mauritanien.

Mint Taghi a siégé pendant deux mandats sous l’étiquette de Tawasoul, au parlement et présidé le groupe d’amitié mauritano-marocain à l’Assemblée nationale, rappelle-t-on

Source: atlasinfo