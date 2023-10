Mitsotakis au Caire : positions de la Grèce sur la guerre en Israël

Mitsotakis au Caire : positions de la Grèce lors de la conférence cruciale sur la guerre en Israël.

Kyriakos Mitsotakis condamnera à nouveau l’attaque du Hamas contre Israël, qui a conduit à la guerre, mais appellera également à la protection des civils dans la bande de Gaza

Rôle de pur médiateur pour la guerre en Israël.

L’Egypte joue et Kyriakos Mitsotakis va, pour cette raison, « assister » à un sommet qui aura lieu au Caire .

Kyriakos Mitsotakis participera au « Sommet du Caire pour la paix » organisé par le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, sur les développements au Moyen-Orient, auquel participeront les dirigeants du monde arabe. Dirigeants européens et ministres des Affaires étrangères.

Kyriakos Mitsotakis transférera au Caire les positions de la Grèce et celles de l’UE. sur les développements au Moyen-Orient. Il est à noter que le président du Conseil européen, Charles Michel , sera présent à la Conférence .

Kyriakos Mitsotakis : les positions de la Grèce sur la guerre en Israël

Kyriakos Mitsotakis partagera les positions de la Grèce sur la guerre en Israël et la situation au Moyen-Orient. Plus précisément :

– La Grèce condamne les attaques terroristes du Hamas contre Israël et reconnaît le droit d’Israël à l’autodéfense conformément au droit international.

– Il est nécessaire de protéger les civils dans la bande de Gaza et d’ouvrir un couloir pour l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire à Gaza afin d’éviter une crise humanitaire.

– Kyriakos Mitsotakis soulignera la nécessité d’une désescalade et réitérera l’inquiétude et les risques pour la stabilité régionale d’une nouvelle escalade et d’une diffusion de la crise dans toute la région, ce qu’il est impératif d’éviter.

– Il devrait encore souligner les conséquences qu’une crise humanitaire et de réfugiés aurait à la fois pour les pays de la région, comme l’Égypte et la Jordanie, qui supporteraient un énorme fardeau, et pour l’Union européenne dans son ensemble.

– La Grèce a toujours soutenu la solution à deux États pour la question palestinienne dans le cadre des décisions pertinentes de l’ONU et du droit international.

– La Grèce, pilier de la stabilité dans la région, est un interlocuteur fiable et honnête avec les pays de la région et honore en même temps ses alliances stratégiques.

Les chefs d’État et de gouvernement des pays suivants ont été invités à la Conférence : Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Bahreïn, Oman, Irak, Turquie, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, France, Allemagne et Espagne. , Italie, Chypre, Norvège, États-Unis, Canada, Russie, Chine, Brésil .