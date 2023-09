Migrants, Von der Leyen à Lampedusa. Macron entend Meloni : solidaire.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra demain matin à Lampedusa avec la Première ministre Giorgia Meloni et la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson pour vérifier sur place la situation d’urgence créée par les débarquements incessants de migrants. . Bruxelles répète depuis des jours que l’Italie bénéficie du « plein soutien politique » de la Commission européenne et que l’invitation adressée aux autres pays à faire preuve d’une « plus grande solidarité » n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu hier avec le Premier ministre Meloni et l’Elysée a fait savoir que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin serait en Italie dans les prochains jours. Samedi, la Première ministre française Élisabeth Borne a réitéré sur Bfm TV que « l’heure est à la solidarité avec l’Italie mais aussi à la mobilisation de l’UE ». Paris avait décidé de fermer les frontières avec l’Italie mais a ensuite changé de stratégie. Certes, l’Allemagne est ouverte au dialogue mais a confirmé hier sa volonté de ne pas accepter, du moins pour le moment, des migrants en provenance d’Italie à travers le mécanisme de solidarité volontaire. Le militantisme français intervient à la veille de la participation du leader du Rassemblement national Marine Le Pen — qui a une position fermée à l’égard des migrants venant d’Italie — à la manifestation de la Ligue du Nord à Pontida , invitée par Matteo Salvini. Le leader de la Ligue du Nord a défini hier la visite de von der Leyen comme « un fait positif » mais a également ajouté : « Que demain Meloni soit à Lampedusa et que j’accueille Marine Le Pen ici à Pontida fait absolument partie du même objectif », dans une tentative de nier l’existence de tensions après les critiques du premier ministre sur la gestion de l’urgence migratoire.

Il y a deux jours, Meloni a annoncé qu’elle avait invité le président de la Commission européenne à Lampedusa et qu’elle avait obtenu un oui . «La présidente von der Leyen est en contact régulier avec le Premier ministre Meloni, il existe une coopération très étroite avec l’Italie – explique au Corriere le porte-parole de la Commission européenne Eric Mamer – et depuis les événements de Lampedusa, cette coopération s’est intensifiée. Dans le cadre de cet échange, l’idée d’une visite est venue pour constater la situation sur place. » La mission sur l’île aura lieu demain matin, également parce qu’en fin d’après-midi la présidente von der Leyen devra partir pour New York, où elle participera à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Bruxelles et Rome travaillent en étroite collaboration depuis des mois pour faire face à l’urgence migratoire le long de la route de la Méditerranée centrale. La stratégie partagée par l’UE et répétée à plusieurs reprises par la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Yohansson est qu’il faut travailler avec les pays d’origine et de transit pour réduire les départs. Le protocole d’accord signé mi-juillet avec le président tunisien Kais Saied par la présidente von der Leyen et les premiers ministres italien et néerlandais Giorgia Meloni et Mark Rutte va dans ce sens.. Un accord qui a été durement critiqué ces derniers jours par le groupe S&D au Parlement européen, qui a demandé son retrait. Alors que des sources à Bruxelles nient que le haut représentant de l’UE, Josep Borrell , un socialiste, bloque ou travaille contre le mémorandum, d’autant plus que le Service extérieur (la Farnesina de l’UE pour ainsi dire) n’a aucun contrôle ni influence sur le décaissement des paiements à la Tunisie ni aucun outil pour le bloquer. Borrell n’a donc aucune compétence dans la mise en œuvre des engagements financiers.

Entre-temps, la vidéo avec laquelle Meloni annonçait de nouvelles mesures contre l’immigration irrégulière a été traduite et relancée hier par les réseaux sociaux des ambassades italiennes en Afrique et dans le monde arabe , en particulier la partie avec l’invitation à ne pas quitter les pays d’origine en raison de la dangerosité du voyage et la situation illégale. Il est toutefois peu probable que cela suffise à décourager les départs.

Traduit par Rapideinfo

Source: Corriere