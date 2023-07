Les dirigeants méditerranéens à Rome. Meloni veut un pacte sur les migrants.

Von der Leyen et chefs de gouvernement étaient présents, de la Libye à la Mauritanie. Les Présidents Saïed et Ghazouani sont déjà arrivés . L’émir Ben Zayed al Nahyan est également attendu. La France, qui s’est heurtée à l’Italie sur l’immigration, était notamment absente. Objectif : investissements dans les pays d’origine.

Libye, Tunisie, Egypte, Algérie, Emirats, Turquie. En neuf mois de gouvernement, le Premier ministre Giorgia Meloni et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ont battu les capitales de la Méditerranée élargie à la recherche d’une stratégie qui leur permettrait de freiner l’immigration irrégulière, une question que la droite a placée au centre de son agenda politique et de propagande. Mais les efforts, jusqu’à présent, ont échoué.

Selon les médias italiens, cette conférence internationale servira de » feuille de route » pour la mise en œuvre d’une série de mesures concrètes pour stimuler le développement en Méditerranée et en Afrique.

Ce sera également l’occasion de réaffirmer la volonté de s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et de la traite des êtres humains, et d’identifier des solutions appropriées pour protéger l’environnement.

De hauts fonctionnaires européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Président du Conseil européen Charles Michel, participeront également à la conférence.