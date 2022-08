Paix et réconciliation, message de notre frère et ami Deme Aziz

Paix et réconciliation, message très émouvant de notre frère et ami Deme Aziz

Bonsoir Rapid info,

La Mauritanie , ouvre ton cœur de peuple d’Allah swt et laisse-toi réconcilier.

Ne crains pas la vérité ni la justice »

Chers amis (es) et compatriotes mauritaniens.

Je vous invite TOUS à demander ce don de la paix et de la réconciliation: « Demandons Chers amis et compatriotes à être constructeurs de paix, que là où il y a la haine et le ressentiment, nous mettions l’amour et la miséricorde …

Chers frères et sœurs, Mauritaniens

Depuis le premier jour j’ai désiré qu’arrive ce moment de vous parler et depuis le temps que je suis avec vous dans ce groupe . Vous portez dans vos cœurs et dans votre chair des empreintes, les empreintes de l’histoire vivante et récente de notre peuple, histoire marquée par des événements tragiques mais aussi pleine de gestes héroïques de grande humanité et de haute valeur spirituelle, de foi et d’espérance qu’Allah swt nous a donner .

Nous les avons écoutés. Je viens ici, chers amis es et compatriotes dans ce groupe de discussion, avec respect et avec la claire conscience, Une terre arrosée par le sang de centaines de victimes innocentes et par la douleur déchirante des familles et de leurs proches. Des blessures qu’il coûte de faire cicatriser et qui nous font mal à tous, parce que chaque violence commise contre un être un frère Mauritanien est une blessure dans la chair de l’humanité ; et dans les familles, chaque mort violente nous diminue en tant que personnes.

Je suis ici non pas tant pour parler moi, mais pour être près de vous dans ce cadres, vous regarder dans les yeux, pour vous écouter, ouvrir mon cœur à votre témoignage de vie et de foi. Et, si vous me le permettez, je désirerais aussi vous embrasser et, si Allah swt m’en donne la grâce, car c’est une grâce, je voudrais pleurer avec vous, je voudrais que nous prions ensemble et que nous nous pardonnions – moi aussi je dois demander pardon – et qu’ainsi, tous ensemble, nous puissions regarder et aller de l’avant avec foi et espérance pour bâtir une Mauritanie ou nous pourrions vivre ensemble comme des frères et sœurs et notre sainte religion l’islam nous confère

Votre frère Abdoulaziz DEME

Le 09 Août 2022