Message au makhzenien Omar Hilale : L’esclave que vous êtes sert une cause injuste et perdue d’avance

Message au makhzenien Omar Hilale : L’esclave que vous êtes sert une cause injuste et perdue d’avance.

Par Mahrez Lamari

Les expressions subjectives, les qualificatifs, propos et pratiques malhonnêtes contre l Algérie usités par Omar Hilale représentant du royaume du Maroc au Nations unies ,sont encore une fois des manœuvres dilatoires, échappatoires malhonnêtes et une dérive subversive, irresponsable, provocatrice, dangereuse et d’une extrême gravité.

Instruit par son chef d’orchestre le MAE marocain Nacer Bourita

Le sujet du Roi, le makhzenien grincheux se Omar Hilale continue ainsi d’adopter une attitude négative, une stratégie de confrontation et une fuite en avant comme style de politique permanente développant avec acharnement un discours viscéralement haineux et une lecture ridicule s’emploie et s entête avec acharnement à attaquer et responsabiliser l Algérie tout en essayant de se servir d elle pour détourner l attention et perpétuer le statut quo colonial au Sahara occidental occupé .

Je rappelle à ce makhzenien exécutant et serviteur des intérêts néo coloniaux de l’axe Rabat Tel Aviv et des lobbies hostiles à L ALGÉRIE que son chahut en et agitation sont voués à l échec et qu’aucune forme de pression ne pourrait influer sur la détermination de l Algérie à continuer de prendre fait et cause des mouvements de libération en accompagnant la Palestine et le front Polisario sur le long chemin de leur combat libérateur.

L’Algérie honore de cet engagement conforme à la charte et doctrine des nations unies en matière de décolonisation

Le général Giap avait clairement et justement qualifié le colonialisme de mauvais élève qui apprend mal les leçons., et puisque vous êtes monsieur Hilali un propagandiste du colonialisme je saisis cette occasion pour vous rappeler que le cas du Sahara Occidental est une question de décolonisation inscrite, reconnue et qualifiée comme telle par l organisation des Nations unies, par l Union Africaine dont la RASD est membre fondateur et toute la communauté internationale reconnaît que c’est le dernier cas de décolonisation en Afrique.

Figurant depuis 1965 sur la liste des territoires non autonomes du comité de décolonisation des nations unies, le Sahara Occidental est un territoire dont le processus de décentralisation a été interrompu par l invasion marocaine de 1975 et qui relève de l application de la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l AG ONU portant déclaration sur l octroi de l indépendance aux peuples et pays coloniaux et que dans cette logique vérifié, reconnue et établi, et ordre d’idée crédible, cette résolution qui constitue le fondement légal de la libération des peuples opprimés et cette position noble, claire et sans ambiguïté a été exprimé et réaffirmé au nom de L ALGÉRIE par le Président de la République Monsieur Abdelmadjid Teboune, digne et légitime représentant du peuple algérien, du haut de la tribune de la 78 session de AG ONU dans son discours qui s’est lié au droit international et qui a fait entendre la voix de l’Algérie qui siégera en 2024 comme membre du conseil de sécurité ONU.

L’Algérie agira et réagira au sein du conseil de sécurité avec fermeté et détermination afin de relever les défis et faire prévaloir la légalité internationale et pour avec les membres du conseil de sécurité obliger la monarchie coloniale marocaine à stopper son entêtement et sa politique d’arrogance qui ne cesse de défier la communauté internationale.

Monsieur Hilal Omar, prenez Bonne note et transmettez fidèlement et bien le message à votre hiérarchie bien identifiée qui vous missionne pour les sales besognes.

L’Algérie ne cautionnera aucun silence complaisant qui nourrit l’impunité et l injustice

L’Afrique et l’Algérie sont déterminés à continuer de soutenir le Droit du peuple sahraoui et son représentant légitime le Front Polisario jusqu’à l organisation d un référendum libre, régulier et sans contraintes de quelques natures que ce soit.

Sachez que tôt où tard le droit imprescriptible à l’autodétermination triomphera au Sahara Occidental et la République Arabe Sahraoui Démocratique sera totalement libre et indépendante et le colonialisme marocain sera vaincu, battu et n’aura que le choix de s’en aller et de laisser l administration du pays de la RASD à ses légitimes habitants sahraouis du Sahara Occidental et leur représentant le front Polisario

L’histoire est là pour témoigner.

Mahrez Lamari militant des droits de l’homme et des peuples acteur de la société civile algérienne et ex président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui

Mahrez Lamari ,militant des droits de l’homme et des peuples acteur de la société civile algérienne et ex président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui

Source: algerie54