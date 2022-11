Mémoires d’un Gestionnaire | Par Ahmed Ould Bettar

Six ministres se sont succédé entre 2007 et 2009, Mr. Saadna O. Bahaida a cédé son poste à Mr. Mohamed Lemine O. Raghani, titulaire d’un doctorat en Sciences Economiques de l’Université Lumière Lyon, où il a également obtenu un diplôme en finance et un diplôme d’Etudes Supérieures Commerciales en Tunisie. Raghani était auparavant conseiller économique du président de la République jusqu’en 2007, il a été nommé ministre de la Santé, restant en poste de facto après le coup d’État de 2008 qui a renversé le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Puis Mr. Mohamed O. Mohamed El Hafedh O. Khlil, mon ancien wali au Hodh el Gharbi est nommé ministre, il n’a fait que deux mois avant de passer les commandes du pavillon ultrasensible de la santé à Mr. Camara Bakary Harouna lequel n’a fait que plus d’un mois pour laisser sa place Mohamed Abdellahi O. Siyam. Ce dernier est resté presque 10 mois puis il a été remplacé par Mme Zeinebou mint Mohamed laquelle va être remplacée par feu Dr. Cheikh El Moctar Ould Horma Ould Babana en 2009.

Pendant cette période, Dr Hamahoullah Ould Cheikh fut muté à Nouadhibou en sa qualité de directeur du centre hospitalier de Nouadhibou, puis il sera promu plu tard directeur des ressources humaines où il a eu à réaliser le premier livret du personnel qui a permis d’identifier tous les emplois au ministère. Quant à moi, j’ai été muté en ma qualité de gestionnaire au Centre neuropsychiatrique de Nouakchott où j’ai eu à occuper la fonction d’attaché du Directeur, feu Colonel Ahmed Hamady, allah yerehmou.

Pendant cette période, le personnel de santé n’a pas la protection sociale nécessaire. Et les conditions de travail laissent à désirer en raison de l’instabilité au sommet de la hiérarchie.

Cette situation conjuguée à l’urbanisation galopante est la conséquence logique de l’émergence des maladies chroniques (asthme, cancers du poumon, maladies cardio-vasculaires, etc.)

Plusieurs anciens collègues sont morts des maladies non-transmissibles alors qu’ils sont encore en âge de travailler.

La santé des travailleurs est l’une des conditions préalables à la génération de revenus, à la productivité et au développement économique des ménages. Par conséquent, la restauration et le maintien de la capacité de travail est l’une des fonctions importantes des services de santé.

Les risques pour la santé au travail peuvent entraîner des maladies professionnelles et exacerber d’autres problèmes de santé. Les conditions de travail et la position qu’une personne occupe dans la hiérarchie administrative du lieu de travail peuvent également affecter la santé. Les personnes qui travaillent sous pression ou qui ont des conditions d’emploi précaires sont plus susceptibles de fumer davantage, de faire moins d’exercice et de suivre des régimes alimentaires malsains.

La situation s’améliore aujourd’hui avec la couverture sanitaire universelle qui combine la fourniture des services nécessaires et la protection financière pour prévenir les problèmes de santé qui conduisent à la pauvreté.

A suivre …