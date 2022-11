Mémoires d’un gestionnaire des hôpitaux

Mémoire d’un gestionnaire des hôpitaux

L’hôpital de l’Amitié n’a pas été construit avec une baguette magique, mais avec une vision, un effort et une persévérance de l’actuel directeur général, Dr Moustapha Ould Abdellah qui à l’époque occupait le poste de directeur de la médecine hospitalière au Ministère de la santé.

En 2005, Dr Moustapha Ould Abdellah sentait nécessaire de faire 2 structures sanitaires à Nouakchott nord et au sud pour jouer un rôle dans le développement et le changement et offrant des opportunités de traitement et permettant de décongestionner le centre hospitalier national.

À cette époque, le budget de la santé était limité, Ould Abdellah essaya une première fois avec les japonais puis avec les chinois où Il a été décidé avec ces derniers de créer l’hôpital dans un lot à Arafat destiné à la construction d’un centre de santé de type A. Une photo de famille sino-mauritanienne a été prise lors de cette première visite.

L’environnement est favorable au financement puisque le gouvernement chinois a lancé un programme de financement de 30 hôpitaux de référence dans les pays africains. Pour rappel, il s’agissait d’une promesse faite à l’Afrique par le président de la République populaire de Chine, Hu Jintao, lors de son voyage en Afrique en 2004.

Repoussé par les coups d’État de 2005 et 2008, il a fallu mettre en valeur un acquis lors de la commémoration de l’indépendance nationale en novembre 2010.

Le 27 novembre 2010, lors de la Fête de l’Indépendance Nationale de la République Islamique de Mauritanie, la cérémonie d’inauguration de l’Hôpital de l’Amitié de Nouakchott a été co-présidée par le Premier Ministre de Mauritanie et l’Ambassadeur de Chine en Mauritanie en présence de plus de dix ministres dont le Ministre de la Santé de Mauritanie Grâce à CGC International Et le gouvernement chinois a construit l’hôpital le plus moderne de Mauritanie. L’Hôpital de l’Amitié couvre une superficie de 7410,20 mètres carrés, avec 88 lits, plusieurs services fonctionnels. La construction a commencé le 30 mai 2009 et a été achevée et livrée le 7 novembre 2010.

A cette époque, nous n’avions ni le personnel, ni le matériel, ni les ressources nécessaires au fonctionnement de cette « pharmacie ». Le 27 novembre de la même année, l’Hôpital de l’Amitié voit le jour en se faisant tirer à la pince. Cependant, conformément aux souhaits exprès de la direction, le personnel médical et non médical de l’Hôpital de l’Arafat de l’Amitié s’est engagé à faire de l’établissement un hôpital d’excellence dans tous ses services ; par conséquent, il est clair que la Chine se tourne résolument pour participer à l’engagement à cette politique de soins de qualité en pays ami, la Mauritanie. Cet engagement passe d’abord par la formation, puis par la fourniture d’équipements et enfin par l’entretien et la réparation.

C’est ainsi que j’ai participé à un cours de formation en gestion hospitalière pour 30 gestionnaires des hôpitaux africains à Guangzhou, République populaire de Chine en mai 2012 et mai 2013, organisé par la Southern Medical University, parrainé par le ministère du Commerce de Chine.

Les travaux de restauration de l’hôpital, qui ont débuté le 25 juillet 2018 et ont été retardés en raison du Covid-19, sont actuellement en cours. La réhabilitation a coûté 7 millions de dollars et a été soutenue entièrement par le gouvernement chinois.

L’hôpital de l’Amitié a maintenant un scanner 16 baret au lieu de 1 baret.

Outre cette coopération fructueuse avec la Chine, le Koweït a également élargi le domaine des services des urgences et de maternité.

Un centre de dialyse de 1 000 mètres carrés avec 20 générateurs sera inauguré dans les prochains jours.

A suivre …

Ahmed Ould Bettar