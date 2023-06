Mea culpa pour n’avoir pas réagi à chaud aux décès des martyrs Oumar Diop et Mohamed Lemine Ould Samba. Encore des bavures de policiers ayant entraîné mort d’hommes. Une seule cause à retenir, l’impunité qui semble inscrite dans l’ADN de nos dirigeants. Des commentaires n’ont certes pas manqué sur le sujet. Mais a-t-on suffisamment réfléchi à la cause, cette impunité, cette absence de sanction qui prend des proportions excessives. Et crée la récidive dans le cycle des bavures et sans doute des détournements de deniers publics.

Le cas Souvi avait déclenché une réaction dont l’ampleur aurait dû mettre fin aux bavures policières. Or, que devient ce dossier ? On ne l’évoque plus. Que sont devenus les présumés assassins ? Voilà le défaut majeur qui caractérise les dirigeants du pays, une forme de procrastination qui remet tout à Mathusalem ! Au lieu de juger des affaires d’une simplicité évidente. On louvoie, on mélange attentisme et incompétence pour finalement tout traîner. Le dossier de la décennie dure depuis 34 mois. Et n’a pas atteint sa phase ultime qu’est une sanction exemplaire. On court toujours derrière cette première sanction qui va servir de leçon pour que des bavures et des délits de corruption ne se répètent plus.

Source Facebook Bechir FALL