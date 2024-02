Mauritanie-UE : alliance stratégique anti-immigration

Pour endiguer le flux de migrants vers la Méditerranée et mieux sécuriser les frontières, Leyen étaient hier en Mauritanie.

Von der Leyen a reconnu que le couloir maritime traversant l’Atlantique vers l’Europe est

l’un du plus meurtrier au monde. La présidente de la commission a également annoncé une allocation supplémentaire de 22 millions d’euros pour établir une nouvelle force antiterroriste chargée de patrouiller la frontière entre la Mauritanie et le Mali, où une junte militaire a été établie.

La Mauritanie accueille déjà 150 000 réfugiés maliens.

Sanchez a déclaré que l’Espagne fournirait un soutien financier pouvant atteindre 200 millions d’euros à la Mauritanie au cours des cinq prochaines années pour développer des projets d’hydrogène vert impliquant des entreprises espagnoles.

La Mauritanie a réussi par la signature de plusieurs accords et à construire

une alliance stratégique anti-immigration au sein de l’UE.