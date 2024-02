Le Président de la République supervise la signature des accords avec l’Espagne et l’Union européenne.

Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a supervisé, jeudi après-midi au palais présidentiel de Nouakchott, accompagné du Chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, et de la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula Von der Leyen, la signature d’une série d’accords.

Ces accords sont représentés dans un accord-cadre conjoint entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d’Espagne 2024-2027, signé du côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, et du côté espagnol par l’ambassadeur d’Espagne en Mauritanie.

Le ministre de l’Economie et du Développement et le représentant de l’Union européenne ont également signé un document intitulé « Réussissons ensemble en Mauritanie » et un accord sur la résolution des défis de la migration clandestine, des réfugiés et des communautés accueillies par la Mauritanie.

Mauritania desempeña un papel fundamental como referente de estabilidad democrática en el Sahel. Compartimos muchos objetivos comunes, como la lucha contra el terrorismo, y nuestro deseo de garantizar flujos migratorios ordenados y seguros. Seguiremos trabajando juntos, desde… pic.twitter.com/9fjEor9zG5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 8, 2024

En el mundo enormemente volátil en el que vivimos, necesitamos socios que compartan nuestra visión de un futuro más verde, más sostenible y más equitativo. Socios como Mauritania, a quien facilitamos hasta 200 M€ de financiación para impulsar el desarrollo de proyectos de… pic.twitter.com/KkNw31tvu5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 8, 2024

Mauritania is welcoming many refugees fleeing violence in the region. Your actions are worthy of praise. We support you with a €210 million package for migration management, humanitarian aid & opportunities for your youth ↓ pic.twitter.com/MpC46ReaAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 8, 2024

avec

agences