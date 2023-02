Mauritanie : signature de conventions minières avec Aura Energy pour le projet d’uranium Tiris

(Agence Ecofin) – En décembre 2022, Aura Energy annonçait que l’Australian Nuclear Science and Technology Organisation Minerals avait confirmé que le concentré d’uranium, yellowcake, produit par le projet d’uranium Tiris est conforme aux spécifications internationales.

La compagnie minière australienne, Aura Energy Limited a annoncé l’approbation et l’exécution par le gouvernement mauritanien des conventions minières concernant le Projet Tiris en plus de la signature d’un accord des actionnaires avec l’ANARPAM, l’Agence Nationale de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier.

L’objectif des conventions est d’assurer la stabilité et de définir les conditions juridiques et économiques qui permettent les activités minières sur une période de 30 ans. « Avec la formalisation de notre convention minière et notre partenariat avec ANARPAM, nous sommes désireux de travailler avec le gouvernement mauritanien pour développer la ressource Tiris. », a déclaré le président d’Aura, Phil Mitchell.

Les principaux aspects des accords comprennent, entre autres, une participation définie de l’État jusqu’à 20 %, un taux d’imposition de 25 %, un taux de redevance de 3,5 % de la valeur FOB, le choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec une préférence à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de la Mauritanie.

La signature des conventions marque une avancée pour ce projet qui devrait entrer en phase de production commerciale en 2024.

Abdoullah Diop

Source: Agence Ecofin