Mauritanie : la qualité de l’uranium de Tiris pour un usage dans le nucléaire civil, est confirmée

(Agence Ecofin) – Réputé bas carbone, l’énergie nucléaire bénéficie actuellement d’un regain d’intérêt dans le cadre de la transition énergétique. La demande d’uranium devrait donc augmenter en conséquence pour le plus grand bonheur des pays producteurs.

En Mauritanie, le yellowcake produit grâce au minerai extrait sur le projet d’uranium Tiris présente les spécifications requises pour une vente sur le marché international. C’est du moins la conclusion des tests menés par l’Australian Nuclear Science and Technology Organisation, principal organisme scientifique australien en matière de nucléaire.

« [Ce résultat] ouvre la porte à des discussions commerciales avec les services publics nucléaires, démontre les paramètres de traitement simples requis pour la production d’oxyde d’uranium à Tiris et fournit une base technique solide pour faire avancer le projet », a commenté Dave Woodall, DG de la compagnie, dans un communiqué publié le mardi 6 décembre.

We are pleased to announce that Australian #Nuclear Science and Technology Organisation Minerals has confirmed that #yellowcake product from our Tiris #Uranium Project in #Mauritania meets ASTM International specifications.

Read more: https://t.co/UZbdZ5d46m$AEE @ansto pic.twitter.com/M3DUw2tHkV

— Aura Energy (ASX:AEE) (AIM:AURA) (@aee_auraenergy) December 5, 2022