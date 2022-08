Le ministre du Pétrole reçoit le PDG de Aura Energy

Le ministre du Pétrole des Mines et de l’Énergie reçoit le PDG de Aura Energy

publié par AMI le 8 Août 2022

Le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a reçu en audience, ce lundi à Nouakchott, une délégation de la société Aura Energy conduite par son président directeur général, Dr Will Goodall.

La société australienne Aura Energy est présente dans notre pays pour l’exploitation de l’Uranium dans le nord du pays (wilaya de Tiris Zemmour).

Cette audience a porté sur la synthèse des travaux réalisés dans le cadre de ce projet ainsi que sur les perspectives de développement futur d’exploitation d’uranium en Mauritanie.

La Mauritanie compte 80 mines d’uranium connues et fait l’objet d’une exploration active de l’uranium par de nombreuses sociétés privées. 17 de ces sites permettent la publication d’estimations de ressources et peuvent être considérés comme des gisements. Parmi eux, 14 sont des gisements calcaires avec une ressource totale de 138,3 millions tonnes avec une teneur moyenne de 331 ppm U3O8. Les trois gisements de type substratum rocheux sont de type veine/zone de cisaillement dans le granite avec une ressource combinée de 46,5 millions de tonnes et une teneur en U3O8 de 248 ppm.

Tous ces gisements, et la plupart des autres gisements d’uranium, se trouvent dans le Bouclier paléoprotérozoïque de Rgueïbat, dans la zone subordonnée au Yetti Cortège, complexe de Tmeïmichatt Ghallamane et Adam Esseder.