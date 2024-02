Mauritanie : Ould Ghazouani fait bouger le curseur de la démocratie.

En reconnaissant officiellement le syndicat national des enseignants et professeurs francophones, les autorités de Nouakchott élargissent le paysage syndical en Mauritanie. Ould Ghazouani fait bouger ainsi le curseur de la démocratie après quatre années de gouvernance.

C’est une victoire des Instituteurs et professeurs francophones confrontés depuis 2019 à un gouvernement sourd à leurs revendications sur leurs conditions de vie et de travail et à une perte de vitesse du français dans le Fondamental et le secondaire. Avec la nouvelle réforme du système éducatif les matières scientifiques perdent du terrain face à la poussée de l’ arabe.

C’est une nouvelle représentativité légitime qui vient au moment où les enseignants et les professeurs francophones sont mal vus par l’élite arabe d’obédience nassero-Baathiste qui prône l’arabité de la Mauritanie. Avec cette reconnaissance Ould Ghazouani fait bouger le curseur de la démocratie en élargissant le paysage syndical. C’est la liberté syndicale qui marque des points. Au delà ce pluralisme syndical vient s’ajouter à la volonté de Ould Ghazouani de poursuivre la normalisation de ses relations avec l’opposition notamment l’opposition au système comme le parti FPC de Samba Thiam qui pourrait recevoir son récépissé après plus d’une décennie d’attente.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Vu sur Kassataya