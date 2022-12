Mauritanie : mise en place d’une plateforme de manutention et de logistique au niveau du PANPA.

Lors de sa réunion ce mardi, le conseil des ministres approuvé un projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement et la Société Medlog Mauritanie-SA pour la mise en place d’une plateforme de manutention et de logistique au niveau du Port Autonome de Nouakchott (PANPA).

Selon le communiqué sanctionnant les travaux du conseil des ministres cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir le secteur privé, la société devant mettre en place une plateforme de manutention et de logistique au niveau du Port de Nouakchott (PANPA) afin d’améliorer l’accompagnement de la demande croissante sur les services de déchargement.

Le communiqué précise que ce projet qui coûtera 520.780.392 MRU va permettre de satisfaire les besoins du marché national tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d’emploi et de formation.

Le communiqué estime que ce projet va permettre la création de 100 emplois directs et 1000 autres indirects en même qu’il garantit la formation professionnelle des travailleurs nationaux qu’il emploiera directement.

Sahara medias