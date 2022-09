Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et le président de la BAD sont en visite au port de l’amitié et Aftout Sahli

Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et le président de la BAD sont en visite au port de l’amitié et Aftout Sahli

Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed El Moustapha Ould Abdi Ould Jiyid et le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Dr. Akinwumi Adesina ont visité mardi le port autonome de Nouakchott dit port de l’Amitié et le bloc du projet Aftout Sahli situé au pk 17 sur la route Nouakchott-Rosso.

Au port autonome, le directeur général de l’établissement, M. Ahmed Salem Ami a présenté des explications détaillées sur les capacités économiques du pays, les investissements ainsi que les importations et les exportations qui passent par le port.

Au cours de la deuxième étape de la visite, MM. M. Mohamed El Moustapha Ould Abdi Ould Jiyid et le Dr. Akinwumi Adesina ont écouté une présentation de la société nationale de l’eau (SNDE) faite par son directeur général, M. Mohamed Mahmoud Ould Jafar sur le projet Aftout Sahli, ainsi que sur la purification de l’eau et l’approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable.