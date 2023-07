Mauritanie : l’infatigable Ould Ghazouani à l’internationale

Le président mauritanien se distingue de tous ses prédécesseurs par l’importance qu’il accorde aux concertations internationales. Ould Ghazouani a participé depuis 2019 aux sommets de l’UA ou de la Ligue arabe ou les sommets Afrique-France, Afrique-Chine, Afrique-Etats-Unis en plus des conférences internationales sur le climat, sur les investissements et cette semaine à la conférence internationale sur le développement et la migration à Rome.

C’est un quinquennat où le président Ould Ghazouani s’est beaucoup investi à l’internationale. Cette diplomatie active s’inscrit dans le cadre de mieux faire connaître la Mauritanie et d’apprendre aussi des relations internationales qui s’avèrent très complexes dans un monde devenu un village planétaire. L’avènement des nouvelles technologies d’information et de communication permet sans se déplacer de communiquer en visioconférence. Mais les déplacements permettent des résultats plus concrets avec des délégations plus ciblées selon l’importance des conférences internationales. Le déplacement du chef de l’Etat mauritanien cette fin de semaine à Rome pour participer à la conférence internationale sur le développement et la migration, revêt un cachet particulier. La Mauritanie est un pays de transit des candidats à l’immigration clandestine et un point de chute pour le retour des migrants africains renvoyés d’Italie et d’Espagne. L’occasion pour Ould Ghazouani de défendre sa politique musclée contre l’immigration clandestine, la contrebande et d’autres types de crime organisé.

KANE Cherif

Source: Kassataya