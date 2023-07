Conférence de Rome: discours du Président mauritanien

Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a appelé dans un important discours à trouver des solutions radicales et durables pour lutter contre les gangs de trafiquants d’êtres humains basés sur la migration illégale.

Lors de la séance d’ouverture de la conférence sur la migration et le développement à Rome, le président Ghazouani a déclaré que « Nous sommes conscients en Mauritanie que la solution durable au problème de la migration procède d’une responsabilité collective. Par conséquent, la réponse appropriée à ce défi, commun à tous les gouvernements, passe, nécessairement, par une approche commune et l’élaboration de solutions globales concertées et collectivement mise en œuvre. »

Voici le texte intégral de son discours:

« Excellence Madame la Présidente du Conseil des Ministres d’Italie ;

Excellences Messieurs les Chefs d’Etats et de Gouvernements;

Excellence Monsieur le Directeur Général de l’OIM,

Mesdames, Messieurs.

– Je voudrais, tout d’abord, remercier chaleureusement Madame Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des Ministres d’Italie, ainsi que toutes les parties prenantes à cette heureuse initiative qui nous offre aujourd’hui l’opportunité d’échanger sur la mobilité, la gestion des flux migratoires, et leur impact sur le développement, en vue de mieux remettre en perspective la question des migrations dans ses liens avec le développement.

– Les enjeux de la problématique « migration et développement » sont de portée mondiale, car les migrations, impactent de manière multiforme tous les pays, qu’ils soient d’origine, de transit ou de destination et quel que soit leur niveau de développement.

– A côté des migrations régulières qui impactent positivement le développement dans les pays d’origine et de destination, il y a l’immigration clandestine qui génère souvent des situations humanitaires dramatiques liées à la traite et au trafic d’êtres humains, au mépris de la vie et de la dignité humaine.

– La Mauritanie, pays d’origine, de transit et de destination, fait face, à l’instar de tous les autres pays, aux défis multiples de la migration.

– Elle accueille sur son territoire environ cent mille réfugiés parmi nos frères maliens auxquels s’ajoute une importante population d’immigrés de nationalités diverses qui exercent sur notre pays une pression considérable, essentiellement d’ordre économique, sécuritaire et sociologique.

– En outre, en tant que pays de transit la Mauritanie fait face à une vague d’immigration clandestine en direction de l’Europe via l’Espagne.

– Elle tente de contenir cette vague en intensifiant la surveillance et le contrôle de ses frontières, en renforçant les services de police et des gardes côtes, aussi bien en termes d’effectifs, d’équipements que de formation. Nous bénéficions dans ce cadre d’un appui de nos partenaires qui gagnerait à être significativement renforcé.

– Mais la Mauritanie connait aussi une vague d’émigration dans les rangs de sa jeunesse.

– Face à ce phénomène, elle travaille à lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté à travers la mise en place d’importants filets sociaux, le renforcement de la protection sociale adaptative, et celui des programmes de lutte contre la pauvreté, de relance de la croissance économique, de la formation professionnelle et de l’employabilité des jeunes.

– Toutes ces stratégies et programmes requièrent d’importantes ressources financières. Nous sommes conscients en Mauritanie que la solution durable au problème de la migration procède d’une responsabilité collective.

– Par conséquent, la réponse appropriée à ce défi, commun à tous les gouvernements, passe, nécessairement, par une approche commune et l’élaboration de solutions globales concertées et collectivement mise en œuvre.

– Il nous faut davantage mettre en œuvre des politiques pertinentes de développement, de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience des populations.

– À elle seule, la perspective sécuritaire et de contrôle de flux, ne peut constituer une solution durable aux complexes problèmes liés à la migration.

– En fait, le défi des flux migratoires traduit, aujourd’hui, notre retard dans la réalisation des objectifs de développement durable.

– Il va donc falloir, en urgence, prendre en considération, dans un esprit de solidarité agissante, la question du changement climatique, de la pauvreté et de l’exclusion en accordant une attention particulière aux cas des pays et régions confrontées à des situations économiques, politiques et sécuritaires critiques en vue de mieux les accompagner.

-Les résolutions qui seront prises dans ce cadre devront être accompagnées d’une stratégie efficace de mobilisation rapide des ressources financière nécessaires à leur mise en œuvre.

Je vous remercie ».