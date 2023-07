Conférence sur la migration: le processus de Rome

Conférence sur la migration, Meloni “ » Avant les États, il y a des gens. Nous avons besoin d’un dialogue d’égal à égal fondé sur le respect.”

Le Premier ministre au sommet international: « Aujourd’hui commence le processus de Rome, qui doit renforcer la collaboration contre les trafiquants »

« L’immigration clandestine de masse nuit à tous, sinon aux organisations criminelles, qui utilisent leur force sur la peau des plus fragiles. Au cœur des flux migratoires se trouvent les personnes, il y a des vies, des espoirs, des souffrances. Il est de notre devoir de prendre soin du sort de ces personnes ».

C’est ce qu’a déclaré la Première ministre, Giorgia Meloni, en ouvrant les travaux de la Conférence internationale sur le développement et la migration à Rome. Le Premier ministre a rencontré le Président tunisien Kais Saied, à qui, selon des sources au Palais Chigi, le Premier ministre a expliqué les objectifs de la Conférence sur la migration en cours à la Farnesina. « C’est le début d’un chemin », a déclaré Meloni, tandis que Saied, qui a exprimé son appréciation pour l’initiative, a déclaré que »la Tunisie et l’Italie ont un avenir commun ».

« Je remercie le Premier ministre, Giorgia Meloni, pour cette initiative où nous pouvons tous discuter ensemble des solutions à ce phénomène qui ne peuvent être abordées individuellement ou bilatéralement », a commenté le Président tunisien Kais Saied, qui a parlé du » drame humain » des migrants.

Au sommet, il y a 5 Chefs d’État (Tunisie, Émirats arabes Unis, Mauritanie, Libye, Chypre), 8 premiers ministres (Libye, Éthiopie, Égypte, Malte, Jordanie, Nigéria, Algérie, Liban) et autant de ministres (Arabie saoudite, Maroc, Oman, Koweït, Turquie, Grèce, Qatar, Bahreïn).

Outre le Premier Ministre qui la préside et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani qui l’accueille, la conférence est suivie au premier rang par le Vice-Président du Conseil et ministre des Infrastructures Matteo Salvini, les ministres de l’Intérieur Matteo Piantedosi, les sous-secrétaires à la présidence du Conseil Alfredo Mantovano et Giovanbattista Fazzolari.

« Le fait que les plus hauts représentants de plus de 20 États et de diverses organisations internationales soient assis à cette table démontre l’amitié entre nos peuples et la conscience que pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, il est essentiel de travailler ensemble ». Elle a ajouté: « Le partenariat avec les pays d’origine des migrants « doit être égal, non prédateur, multidimensionnel, à long terme, il doit être basé sur le respect et non sur une approche paternaliste, sur la solidarité, sur le respect de la souveraineté de chacun, sur le partage des responsabilités, sur la protection de la légalité, car c’est le seul moyen sérieux de renforcer notre lien, de nous faire de plus en plus confiance et de favoriser le développement et la prospérité de nos peuples« .

L’appel est clair et fort. « Nous avons besoin d’un engagement commun et de plus de collaboration pour contrer les réseaux de trafiquants. J’espère que cette initiative sera la première de nombreuses autres initiatives, la présence ici des plus hauts représentants de plus de vingt États, démontre la conscience que pour faire face aux grands défis, il est essentiel de pouvoir travailler ensemble ».

« A partir d’aujourd’hui commence ce que j’aime appeler le processus de Rome, qui doit renforcer le dialogue entre nous mais être ouvert. Je veux être clair: aujourd’hui, nous inaugurons un dialogue entre égaux, basé sur le respect mutuel, qui entre l’Europe et la Méditerranée élargie ne peut pas être une relation compétitive ou élargie. Je pense que notre priorité devrait être de renforcer la collaboration entre nos forces de police, les autorités judiciaires des différents États, l’engagement de poursuivre les trafiquants d’êtres humains, de mettre à jour les lois, lorsqu’elles faisaient défaut, afin que le travail accompli par une nation ne soit pas ensuite rendu inutile ».

