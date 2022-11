Mauritanie : le parti Insaf réalise une meilleure rentrée politique

C’est à un moment où la Mauritanie est confrontée à un climat économique et financier très anxieux avec les assauts du réchauffement climatique, la pandémie et le conflit russo-ukrainien que le parti el insaf se sent obligé de soutenir ses partisans, pas de leur faire peur.

Hier samedi 19 novembre 2022, il y a eu une déferlante manifestation au Palais des Congrès de Nouakchott à l’occasion de la rentrée politique 2022-2023 en prélude aux élections municipales, législatives et régionales.

C’est un avertissement à l’opposition qui a du mal à se réveiller le matin, du parti au pouvoir, dirigé par l’ex- ministre d’État à l’Éducation et à la Réforme du système éducatif, Mohamed Maelainine Ould Eyih.

A cette occasion, le président du parti, M. Mohamed Maelainine Ould Eyih a expliqué que le but du lancement de la saison était de superviser le travail des instances du parti suite à la réorganisation lors du précédent congrès.

Ould Eyih a souligné que le Bureau Exécutif à tenu de larges consultations impliquant tous les acteurs pour bien préparer les prochaines élections et mettre en œuvre le programme du parti et les engagements du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Soulignant que ce programme en accord avec les engagements du président de la République renferme toutes les caractéristiques de la justice, de proximité et de l’attention aux groupes vulnérables, y compris les jeunes, les femmes et les personnes ayant des besoins spéciaux.