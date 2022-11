Discours du Président de la République à Charm el-Cheikh.

Au nom d’Allah, Le Clément, le Miséricordieux ;

Prières et paix sur son messager

Excellence M. Abdel Fattah El-Sisi, Président de la République arabe sœur d’Égypte,

Altesse Royale Mohammed Ben Selmane, Prince héritier du Royaume frère d’Arabie saoudite, Premier ministre,

Majestés, Excellences et Altesses,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, tout d’abord, exprimer ma profonde gratitude pour l’aimable invitation que j’ai reçue de mon cher frère, Son Altesse Royale Mohammed Ben Selmane, Prince héritier du Royaume frère d’Arabie saoudite, Premier ministre, et de Son Excellence Abdel Fattah El- Sissi, président de la République arabe sœur d’Égypte, à participer à la deuxième édition du Sommet du Moyen-Orient Vert.

Cette initiative, lancée en 2021 par Son Altesse Royale Mohammed Ben Selmane, Prince héritier et Premier ministre du Royaume frère d’Arabie saoudite, confirme l’engagement et le leadership du Royaume d’Arabie saoudite dans les efforts internationaux visant à construire un avenir plus durable pour le monde dans son ensemble. Il reflète également son souci d’une approche collective face au changement climatique dans la région.

Il est certain que les mesures prises dans le cadre de cette initiative, outre leur impact positif sur l’environnement, constitueront un appui fort aux efforts du continent africain face au changement climatique et à ses répercussions économiques et sociales, notamment les efforts entrepris par la République Islamique de Mauritanie à cet égard, qui se traduisent par notre contribution nationale, et qui a été passée en revue lors du Sommet de Glasgow.

Au moment où nous réaffirmons notre soutien à L’initiative Moyen Orient Vert et à la vision prospective qui la guide, nous lui souhaitons, ainsi qu’à son initiateur, Son Altesse Royale Mohammed Bin Selmane, Prince héritier et Premier Ministre du Royaume frère d’Arabie saoudite, plein succès.

Je vous remercie

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani