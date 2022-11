Le Président de la République est arrivé à Charm el-Cheikh.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé ce soir, dimanche, dans la ville de Charm el-Cheikh en République Arabe d’Egypte, pour participer aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur le Climat (Cop27) .

Le président de la République a été reçu à l’aéroport par une délégation égyptienne de haut niveau et le personnel de l’ambassade de Mauritanie en République arabe sœur d’Égypte.

Cette conférence s’emploiera à prendre des mesures sur une série de questions critiques pour faire face à l’urgence climatique, de la réduction des émissions nocives, au renforcement de la résilience et à l’adaptation aux impacts négatifs du changement climatique, en passant par le respect des engagements de financement de l’action climatique dans les pays en développement.

Il convient de noter que, dans le cadre des efforts de protection de l’environnement, la Mauritanie a lancé un certain nombre de programmes de plaidoyer et développé un arsenal juridique pour sanctionner les atteintes à l’environnement, ainsi que des mécanismes de protection des zones vulnérables. Les régions les plus vulnérables au changement climatique changent.

Dans ce contexte, l’État a fortement investi pour permettre aux populations locales de s’adapter au changement climatique en finançant des activités génératrices de revenus pour assurer leurs conditions de vie.

En plus d’agir pour protéger les pâturages naturels, l’État a édicté des lois contraignantes pour protéger l’environnement, exigeant la préparation d’études d’impact environnemental et social pour tout investisseur public ou privé.