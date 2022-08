Le Président du parti Insaf visite les zones de Nouakchott touchées par les récentes pluies | Reportage photos

Le Président du parti Insaf visite les zones de Nouakchott touchées par les récentes pluies

Le Président du parti Insaf, Mohamed Malainine Ould Eyih, s’est rendu samedi dans les zones les plus touchées par les pluies des trois wilayas de Nouakchott pour les aider dans cette situation particulière.

Cette visite ciblera les Moughataa de Sebkha à l’ouest de Nouakchott, El Mina au sud de Nouakchott et Darnaim au nord de Nouakchott, et le le Président aura un aperçu précis de la situation des personnes dans les zones affectées par les pluies récentes.

Le Président du parti a déclaré que la présence des maires et des cadres du parti parmi les citoyens et leurs efforts inlassables pour les aider dans diverses situations signifiaient déjà que le parti était toujours présent et parmi les citoyens partout.

Il a ajouté que dès le début, la direction du parti Insaf, à travers son comité d’urgence supervisant l’opération, avait étudié la nature de l’intervention dans les zones ciblées. Il a indiqué que les pouvoirs publics ont déployé des efforts considérables pour atténuer l’impact des dégâts, notamment à travers la Délégation générale de la sécurité civile et de gestion des crises, l’Office national de l’assainissement, les walis, les hakems et les maires..

A cet égard, il a souligné que ces efforts sont menés sous la direction de M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, président de la République, depuis la ville de Kaédi où il a affirmé que l’État est pleinement préparé et en mesure de résoudre les problèmes des citoyens.