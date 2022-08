Le président du Parti El Insaf se réunit avec les secrétaires fédéraux

Le Président du Parti EL INSAF, M. Mohamed Maalainine Ould EYIH, a tenu, avec les secrétaires fédéraux, le mardi 23 août 2022 à 20 heures au siège du Parti, une réunion dont l’ordre du jour portait sur les points suivants :

1. Décisions et recommandations issues du Congrès extraordinaire du Parti tenu le 03 juillet 2022.

2. Décisions et recommandations de la réunion du Bureau Exécutif du parti tenue le 15 août 2022 ;

3. Redynamisation des structures du Parti ;

4. Préparation des missions d’écoute pour l’élaboration d’un plan d’action réformes ;

5. Engagement du Parti pour le succès de la campagne agricole 2022-2023.

6. Questions diverses.

Au cours de la rencontre, le Président du Parti a informé les Secrétaires fédéraux que la décision prise lors du dernier congrès extraordinaire, de changer le nom et le logo du Parti, a une grande portée symbolique puisqu’elle traduit la volonté d’être en symbiose parfaite avec la vision et le programme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, véhiculant ainsi les valeurs d’équité et ouvrant la voie à tous pour rejoindre le Parti en vue de participer à l’œuvre de construction nationale conformément à la vision du Président et à son projet de société.

Concernant l’engagement du Parti dans le succès de la campagne agricole, en réponse à l’appel de Son Excellence monsieur le Président de la République, il a été rappelé la nécessité d’une mobilisation générale pour la réussite de cet effort national d’envergure et le rôle que doivent jouer toutes les structures du Parti pour une participation efficiente dans de sensibilisation et de mobilisation pour parvenir à des résultats importants au cours de cette campagne.

Le Président du Parti a également informé les Secrétaires fédéraux que la décision du Bureau Exécutif d’envoyer prochainement des missions d’écoute pour l’élaboration d’un plan d’action réformes doit être considérée comme la première étape d’une réforme profonde du Parti et la volonté d’amener ses différentes structures à jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu. Il a demandé aux structures locales du parti d’être prêtes pour recevoir ces missions et faciliter leur travail.

La réunion a permis d’avoir une idée précise de la situation des structures de base du parti, de leurs activités, des insuffisances et des contraintes qu’elles rencontrent. La rencontre a pu ainsi aboutir à des propositions concrètes de nature à aider à améliorer l’efficacité de ces structures.

A l’issue de la rencontre, les Secrétaires fédéraux ont exprimé leur disponibilité à accueillir les missions du Parti, à leur faciliter la tâche et à prendre part activement à la réforme du Parti.

Nouakchott, le 23/08/2022

Parti EL INSAF