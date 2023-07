Mauritanie- États-Unis: visite de 16 généraux et officiers supérieurs sélectionnés

Nous sommes enchantés d’annoncer la visite de 16 nouvellement sélectionnés généraux et officiers supérieurs en Mauritanie marquant ainsi un jalon important dans le solide partenariat entre nos deux nations. Les officiers vont prendre part à un cour de niveau exécutif appelé (CAPSTONE) à l’Université de la Défense Nationale. La Mauritanie a été sélectionnée par U.S. Africa Command (AFRICOM) parce que c’est un partenaire solide pour la sécurité et la stabilité régionale. Les camarades militaires et l’ancien Commandant de U.S. AFRICOM Gen (Ret) Thomas Waldhausser vont s’engager avec leurs homologues Mauritaniens favorisant la collaboration, le partage de connaissance et améliorant nos intérêts sécuritaires communs. La visite magnifie l’engagement constant d’aussi bien la Mauritanie que des États-Unis d’approfondir la coopération dans le domaine de la défense, de la formation et des alliances stratégiques. Restez connecter pour des mises à jour avec le début de cette visite excitante de collaboration et d’apprentissage.

US.Ambassy Mauritania