L’ambassadrice des USA salue les progrès de la Mauritanie...

L’Ambassadrice Madame Cynthia Kierscht, auprès de la République Islamique de Mauritanie a félicité le gouvernement mauritanien pour les progrès réalisés dans la poursuite des auteurs de la traite des personnes et l’aide apportée aux victimes au cours d’une réception organisée, jeudi soir à l’ambassade, à l’occasion de la célébration du 247ème anniversaire de l’indépendance nationale de son pays.

Dans le mot qu’elle a prononcé, à cette occasion, en présences des ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, de la Défense nationale, M. Hanana Ould Sidi et de l’Economie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Salah, l’ambassadrice a exhorté notre pays à continuer son action visant à mettre fin à la traite des personnes et à l’esclavage.

Mme Cynthia Kierscht a affirmé que le partenariat économique entre les deux pays continue de se développer avant de féliciter la Mauritanie pour avoir été sélectionnée pour le programme du seuil de la Millennium Challenge Corporation, qui a-t-elle dit, constitue un coup de pouce important pour les efforts de réforme qui pourrait ouvrir des opportunités économiques et de développement pour les décennies à venir.

La diplomate américaine a souligné que les deux pays continuent à travailler pour accroître le commerce et l’investissement entre eux avant de louer le rôle de chef de file joué par la Mauritanie dans la lutte contre l’extrémisme violent.

L’ambassadrice a également évoqué son engagement en faveur de la jeunesse et du développement économique donnant, à titre d’exemple, les programmes Tamkeen et Nafoore de l’USAID qui continuent à former des centaines de jeunes sur la manière de s’engager efficacement dans leurs communautés et de créer des opportunités économiques.

Mme Cynthia Kierscht a, enfin, précisé que l’ambassade continue d’offrir aux étudiants et aux jeunes professionnels mauritaniens très motivés la possibilité de se former et d’étudier aux États-Unis grâce à une variété de programme.

La réception s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Selmane, conseiller à la Présidence de la République, Mme El Alya Mint Yahya Ould Menkouss, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, de M. Mohamed Hanchi Kettab, ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale et Mohamed Lemine Ould Chamra, ambassadeur directeur des Amériques direction générale de la coopération bilatérale.

