Mauritanie Airlines peut mieux faire !

Absolument ! Le président Mohamed ould cheikh Ghazouani a complètement raison la Mauritania Airlines est la compagnie nationale de la Mauritanie et joue un rôle essentiel dans le développement du secteur de l’aviation du pays. Pour améliorer la qualité des services de Mauritanie Airlines, voici mes suggestions pour contribuer au débat verser au dossier de chère compagnie aérienne qui bat de l’aile !

Amélioration de la ponctualité : il est crucial pour une compagnie aérienne d’être ponctuelle afin de satisfaire les passagers. Mauritanie Airlines devrait mettre en place des procédures efficaces pour minimiser les retards et assurer un bon flux des opérations et avoir une bonne qualité de services.

Amélioration de l’expérience client : Mauritania Airlines devrait se concentrer sur la satisfaction des passagers en offrant un service client de qualité. Cela peut inclure des agents courtois et attentionnés, des équipements et installations modernes dans les aéroports, ainsi qu’une communication claire et transparente.

Formation et développement du personnel : il est essentiel que le personnel de Mauritanie Airlines, y compris le personnel au sol et les membres d’équipage, reçoive une formation adéquate pour garantir un service professionnel et sécurisé. Investir dans la formation continue et dans le développement des compétences du personnel est une étape importante vers l’amélioration de la compagnie aérienne.

Modernisation des infrastructures aéroportuaires : Les aéroports en Mauritanie doivent être modernisés pour répondre aux normes internationales. Cela comprend l’amélioration des pistes, des terminaux, des systèmes de contrôle aérien et des installations de sécurité. Une infrastructure aéroportuaire bien entretenue joue un rôle essentiel dans l’efficacité des opérations aéroportuaires et la qualité du service offert aux passagers.

Partenariats stratégiques : Mauritanie Airlines pourrait envisager de nouer des partenariats avec d’autres compagnies aériennes afin de renforcer son réseau de destinations et d’offrir des vols plus fréquents vers des destinations populaires et dans les grandes régions. Ces partenariats peuvent également faciliter les transferts et les correspondances pour les passagers.

En mettant en œuvre, ces suggestions Walahi Mauritania Airlines pourra améliorer sa gestion et offrir une meilleure expérience à ses passagers, contribuant ainsi à son succès en tant que compagnie aérienne nationale Mauritanienne.

Abdoulaziz DEME

16 Octobre 2023