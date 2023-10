Le Président effectue une visite à la Mauritania Airlines

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué Aujourd’hui lundi, une visite inopinée au siège de la compagnie Mauritania Airlines à Nouakchott.

Peu après son arrivée, le Président s’est réuni avec le staff administratif, technique et commercial de la compagnie.

Prenant la parole, le Président de la République a déclaré avoir reçu des informations faisant état de l’existence de sérieux problèmes au sein de la compagnie, surtout en matière de contrôle de ses vols en cette période, et qu’il a décidé d’effectuer cette visite pour s’enquérir de près des difficultés rencontrées et les principales causes de cette situation.

Après une présentation du directeur général et son staff sur les problèmes et les contraintes auxquels la compagnie fait face, le Président de la République a souligné que cette société est considérée comme l’un des symboles de la souveraineté nationale et l’un des piliers de l’économie nationale.

Ajoutant qu’il est nécessaire d’accompagner la société par tous les moyens disponibles, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la régularité de ses vols, sachant que la perturbation des vols, le non-respect des délais et la mauvaise qualité des services fournis aux clients nuisent à la réputation de Mauritanian Airlines, et à sa capacité à atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée initialement.

Concernant la desserte des wilayas de l’intérieur, le Président de la République a déclaré que la réalisation des aéroports dans certaines capitales régionales et la mobilisation des fonds colossaux pour leur construction et leur gestion sans qu’ils ne sont exploités jusqu’ici, rend la Mauritanian Airlines dans l’obligation d’étudier les moyens lui permettant de les exploiter et d’organiser des vols commerciaux réguliers vers toutes les villes pouvant garantir une rentabilité.

Le Président de la République a appelé à l’occasion l’ensemble des intervenants, qu’ils soient opérateurs économiques privés et publics ou citoyens à apporter le soutien à la compagnie et à encourager le voyage à bord de ses vols, et d’être objectif dans l’appréciation de ses prestations.

Il a ensuite exhorté la société à mettre en œuvre des réformes rapides, et sur tous les plans : technique, commercial, financier et administratif, et de tout mettre en œuvre pour prodiguer à ses clients un service de qualité digne pour sa crédibilité, et pour la réputation du pays.

A l’issue de la réunion, Son Excellence Monsieur le Président de la République a enjoint finalement la compagnie à entamer immédiatement le processus de résolution de ce qui peut être résolu des problèmes qui entravent l’entreprise d’exercer son travail comme il se doit.

Le Président de la République était accompagné, au cours de cette visite par le ministre secrétaire général de la Présidence de République et le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, MM. Moulay Ould Mohamed Leghdaf et Moctar Ould Diay.