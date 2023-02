Maroc: une ONG américaine appelle à la libération du leader des manifestations du Rif.

WASHINGTON – Dans une campagne de solidarité qu’elle a lancée, l’organisation américaine « Freedom House » a appelé à la libération du leader des manifestations du Rif (Maroc) Nasser Zefzafi, en prison depuis 7 ans, et alerté sur la dégradation de l’état de sa santé en raison des conditions inhumaines de sa détention.

L’ONG indique sur son site que cette campagne s’inscrit dans le contexte du déclin des libertés qui dure depuis des années au Maroc, « alors que le régime intensifie ses efforts pour faire taire les militants et les défenseurs des droits de l’Homme ».

Nasser Zefzafi, qui a dirigé les manifestations pacifiques dans le Rif, une région frondeuse du Maroc, a payé le prix de son leadership. Il a été arrêté en 2017 et condamné à 20 ans de prison.

Freedom House révèle que « sa famille est depuis longtemps imprégnée de l’activisme politique de la région. Dans les années 1920, son arrière-grand-père a été ministre de l’éphémère République du Rif (établie entre 1921 et 1926 par l’illustre chef de guerre Abdelkrim el-Khattabi) ».

Ainsi, la décision de Zefzafi de servir de chef clé du Hirak de 2016, « n’était pas une surprise », pour l’ONG. La figure du Hirak du Rif a été propulsée par le meurtre brutal, en octobre de la même année, par des agents de sécurité, de Mohsin Fekri, un marchand de poisson mort broyé par un camion-benne à ordures à Al Hoceima, en tentant de s’opposer à la saisie de sa marchandise.

Zefzafi et ses compatriotes ont organisé des manifestations pacifiques pour plaider en faveur de l’investissement et du développement économique, « le gouvernement marocain ayant vidé le Rif de ses ressources », écrit l’ONG sur son site.

L’engagement de Zefzafi envers la non-violence et la justice est aussi remarquable que sa résilience. L’ONG américaine rappelle que dans une lettre de 2018 au Parlement européen, Zefzafi avait relaté les exactions commises contre son peuple : « L’extermination d’une tribu entière en 1898, l’utilisation d’armes chimiques par les forces espagnoles pendant la guerre de 1921-1926 qui a laissé les Rifains criblés de cancer, la réponse brutale à une révolte de 1958, le soulèvement du pain de 1984, que les autorités avaient violemment réprimé, l’affaire des cinq jeunes hommes tués et brulés par les autorités durant les évènements de 2011 ».

« Zefzafi se souvient de cette histoire amère pour exiger la liberté et la dignité – et non la vengeance – pour lui-même et son peuple. Malgré cet engagement envers la non-violence, Zefzafi et de nombreux autres militants ont été impitoyablement poursuivis, emprisonnés et torturés depuis qu’ils ont été condamnés à la prison », note l’ONG.

Depuis sa cellule, il a documenté les abus perpétrés par les forces de sécurité marocaines contre lui et d’autres militants. Après avoir publié une vidéo en juillet 2017 détaillant son traitement, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes – à l’intérieur et à l’extérieur du Rif – appelant à sa libération, rappelle la source.

Enfin, l’ONG alerte sur la détérioration de sa santé car, dit-on, « ses ravisseurs l’empêchent de recevoir des soins médicaux. De sa cellule, il nous a fait part de son désespoir, de sa perte d’espoir. Maintenant, il compte sur les autres pour maintenir l’esprit du Hirak en vie, non seulement pour que ses compatriotes rifains vivent une vie digne, juste et libre, mais qu’il le puisse lui aussi ».

Source: APS