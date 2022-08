Maroc Mauritanie: en pourparlers sur l’interconnexion multi-fibres

Le Maroc et la Mauritanie négocient une interconnexion par câble internet à l’entrée de Moov Mauritel, filiale de Maroc Télécom.

Les médias marocains et mauritaniens ont annoncé que le câble traversant le territoire du Sahara Occidental offre à la Mauritanie la possibilité de connecter l’Europe et l’Afrique en plus de la dernière génération d’internet à haut débit.

Le câble fera plus de 1 000 kilomètres de long et ira de la région subsaharienne du Maroc à la Mauritanie, en passant par le poste frontière de Guerguarat.

Le Maroc y voit une opportunité de protéger le point de passage de Guerguarat des attaques constantes des guérilleros du Front POLISARIO. Et pour la Mauritanie, en plus d’un approvisionnement régulier et ininterrompu en tomates, le renforcement de la coopération et un meilleur service Internet est désormais perspicace.