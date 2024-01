Manifestation à Zouérate contre le guichet unique pour l’achat de l’or.

Dans la ville de Zouérate, un nombre important de prospecteurs d’or et de propriétaires de moulins

ont organisé hier, dimanche matin, un sit-in protestataire. Cette mobilisation fait suite à la décision

de Maaden

de centraliser l’achat de l’or à travers un guichet unique.

Selon le porte-parole de l’association des prospecteurs d’or de la région de Tiris

Zemmour, cette décision contredit la loi 026 qui réglemente l’activité de prospection de l’or

et garantit la liberté de commercialisation et d’exportation aux prospecteurs.

Il a ajouté que ce guichet unique vise à monopoliser et manipuler les prix et les qualités de l’or, privant

ainsi les prospecteurs de leurs droits constitutionnels et économiques.

Il a conclu que les prospecteurs exigent l’annulation de ce guichet unique et demandent

l’autorisation d’ouvrir plusieurs guichets concurrentiels, afin de garantir aux prospecteurs

les meilleures offres et services.

De plus, il a mis en garde contre une escalade de la part des prospecteurs si les autorités

ne répondent pas à leurs demandes.

Ces derniers jours, la ville de Zouérat a connu des perturbations dans le secteur de l’or en raison

du différend entre les prospecteurs et Maaden Mauritania concernant le mécanisme de vente

de l’or et les taxes imposées.

La ville a également été témoin d’une grève générale des moulins qui a duré trois jours

et s’est terminée dimanche dernier.

mauriweb.info