Le DG de Maaden Mauritanie en tournée dans les sites

Le Directeur Général de Maaden Mauritanie en tournée dans les antennes et sites d’exploitation de Tiris Zemmour: La Sécurité d’abord

Le Directeur Général de l’Agence Nationale Maaden Mauritanie, M. BA Ousmane, accompagné du Wali de Tiris Zemmour, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a clôturé ce matin à Zouerate une visite d’information et de prise de contact sur le terrain.

Au cours de cette visite, le Directeur Général s’est informé sur l’avancement des travaux d’exécution des programmes de l’Agence au niveau de la Wilaya de Tiris Zemmour. La délégation s’est rendue sur les sites d’extraction de Cheggat où le Directeur Général s’est arrêté au niveau du site de Swadna, qui a récemment connu l’effondrement d’un certain nombre de puits.

Cette visite a été marquée par une sensibilisation des exploitants artisanaux sur le respect des mesures de sécurité, la protection de l’environnement, aux défis organisationnels avec un accent particulier sur le respect de l’intégrité territoriale à travers le respect des limites des frontières nationales.

Aussi, lors de son passage sur le site de Swadna, le Directeur Général a porté une attention particulière aux demandes formulées par les prospecteurs de la zone, notamment l’accès à l’eau et au réseau de téléphonie mobile.

Le Directeur Général a immédiatement instruit les services techniques de l’Agence pour la résolution du problème de l’eau . Quand à celui de l’accès au réseau de téléphonie mobile, Il a expliqué que l’Agence est en contact permanent avec l’autorité de régulation et que les démarches nécessaires seront prises dans les meilleurs délais pour améliorer la couverture réseau dans la zone.

Au niveau sanitaire, le Directeur Général a confirmé que les points de santé de Chegatt et Gleib Ndour ont été renforcés par une ambulance supplémentaire pour chacun.

En ce qui concerne le déblayage des parois des puits, le Directeur Général a confirmé que des instructions ont été données à la Direction Technique pour acheminer les engins à Chegatt afin d’effectuer des travaux d’entretien et de sécurisation des sites d’exploitation dans les meilleurs délais.

Avant la visite de Cheggat , le Directeur Général a effectué une visite à Sfariyat, où le Directeur Général, accompagné du Wali, a inspecté le centre de traitement du Martyr Sid Ahmed Ould Ahmed Eida.

Au cours de la deuxième étape de cette tournée, le Directeur Général accompagné par le Wali, a effectué une visite de la représentation de feu Souidat Ould Wedad dans la zone Gleib Ndour, où ils ont été informés de l’avancement des installations telles que l’unité de dessalement dédiée à l’approvisionnement en eau potable.

Dans une déclaration à la fin de la visite, le Directeur général M. BA Ousmane a réitéré ses condoléances aux prospecteurs et la compassion du Président de la République S.E.M Mohamed Cheikh El Ghazouani pour le décès des exploitants dans le récent effondrement des puits de Swadna.

Il a rappelé aux exploitants artisanaux que les pouvoirs publics accordent une importance capitale à leur activité et une attention particulière à leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne leur sécurité.

Le Directeur Général a exhorté les prospecteurs à accompagner le développement du secteur notamment en abandonnant toute pratique ou mentalité qui pourraient freiner le développement du secteur . Et aussi à promouvoir les bonnes pratiques en matière de préservation de l’environnement.

Dans ce contexte, le Directeur Général a souligné l’importance de préserver la sécurité des prospecteurs et qu’il n’était pas important d’exploiter une richesse sans préservation de la sécurité humaine.

Enfin, le Directeur Général, a appelé tous les mineurs « à adhérer pleinement aux mesures de sécurité et au respect de l’intégrité territoriale dans le respect de la réglementation