Le Président pose la première pierre du projet “Maaden Mauritania”.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé, mardi dans la zone de l’ancien aéroport relevant de la moughataa de Dar Naim (wilaya de Nouakchott nord), la première pierre du projet de construction du siège central de la société Maaden Mauritania.

Dans le discours, qu’il a prononcé à cette occasion, le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Ould Mohamed Salah, a déclaré que la présence du Président de la République pour cet événement constitue un soutien moral important et une forte motivation pour plus de réalisations.

Il a ajouté qu’après deux ans passés sur sa création en novembre 2020 à Zouerate, l’activité artisanale et semi-industrielle de l’or est devenue un levier économique national contribuant de manière significative à la lutte contre le chômage et la création d’une nouvelle valeur ajoutée.

M. Mohamed Salah a affirmé que l’acquisition de la Banque centrale de Mauritanie d’importantes quantités d’or a renforcé la protection de la monnaie nationale, a appuyé l’économie nationale et permis des réserves d’or.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une coexistence entre les secteurs miniers industriels et artisanaux, soulignant que cela est imposé par l’intérêt général du pays qui, a-t-il dit, exige de tous le respect strict de la législation et de bonnes conduites afin d’optimiser l’exploitation des ressources naturelles du pays.

De son côté, le directeur de la société Maadine Mauritania, Hamoud Ould M’hamed a précisé le siège central de l’entreprise s’ajoute à 8 sièges ouverts à l’intérieur de la Mauritanie, affirmant que là où se trouve le minerai sera Maadine Mauritanie présente avec ses sièges, ses services et ses staffs.

Il a révélé la création 7 centres de santé qui soignent gratuitement les orpailleurs, la fourniture de 8 ambulances prêtes à intervenir, la réalisation, jusqu’à présent, de 30 forages dont 7 équipés de système de dessalement d’eau dans les zones qui ne disposent pas d’eau potable.

Pour sa part, le maire de la commune de Dar Naim, M. Momma Ould Kotob a souhaité la bienvenue au Président de la République avant de le féliciter pour la réalisation des projets économiques au profit des citoyens.

Il a assuré que la pose de la première pierre pour la construction du siège central de Maadine Mauritanie est un nouveau maillon qui s’ajoute aux nombreuses réalisations déjà accomplies.

Le futur siège central de Maadine Mauritanie comprend 60 bureaux, des salles de réunions, une salle d’archives, une mosquée, un restaurant, un parc d’automobiles. La réalisation du siège, qui doit s’achever après 12 mois de travaux, va couter la somme de 52.011.547 ouguiya.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, du président du Conseil constitutionnel, du chef de file de l’opposition démocratique, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, de la ministre conseillère à la Présidence de la République, des membres du gouvernement, du wali de Nouakchott nord, de la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott, des chefs- état-major des forces armées et de sécurité, des membres du corps diplomatiques et de hautes personnalités de l’Etat.

AMI