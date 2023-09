Madame Lalya Aly Kamara est arrivée à Abidjan

Madame Lalya Aly Kamara, Ministre de l’Environnement, est arrivée hier à Abidjan

Madame Lalya Aly Kamara, Ministre de l’Environnement, est arrivée hier à Abidjan pour participer à la première édition du Hub Ouest-Africain sur les marchés du carbone organisé par la Cote d’Ivoire à travers l’Alliance Ouest Africaine sur les mécanismes de marché et la finance climat, en partenariat avec le « Business Partnership for Market Implementation (BPMI) » l’organisation internationale IETA qui se tient du 26 au 28 septembre.

Cette rencontre a pour objectif d’échanger et de partager les expériences sur l’utilisation de la finance climat en général et celle des mécanismes de marché carbone comme outil de financement des stratégies bas carbone à l’échelle régionale.