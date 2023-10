Macron est à son troisième appel avec le président de la Mauritanie. Il le supplie d’accueillir les mercenaires français chassés du Niger et qui sont à la recherche d’un petit coin pour dormir. Aurais-tu une idée de ce qui cloche, je suis un peu débordé ? Le réseau est inaccessible.

Mais le président mauritanien dit non. Non. Et non.

Rappelons que Macron envisageait de trouver un petit coin au Tchad. Mais depuis quelques jours, le parlement tchadien a siégé urgemment et a demandé le retrait immédiat des mercenaires français déjà sur son sol.

Ne parlons même pas de ceux chassés du Niger.

Bationo De Kyon

avec Sako le révolutionnaire (Facebook)