L’Ukraine ouvre son ambassade en Mauritanie.

L’Ukraine a ouvert son ambassade en Mauritanie en mai 2024. Le dialogue entre Kiev officielle et Nouakchott (la capitale du pays) se poursuivra. Les deux Etats sont prêts à développer leurs liens.

Maksym Subh, représentant spécial de l’Ukraine pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a co-présidé avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, chargé des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Yahya Ould Essaid, la cérémonie d’ouverture. Il a souligné que son pays entend intensifier la coopération avec la Mauritanie. C’est un partenaire important de l’Ukraine dans la région du Sahel.

Au cours de sa visite en Mauritanie, Subkh a parlé de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que de la manière dont le peuple ukrainien et les forces armées ukrainiennes défendent leur pays avec brio.

Il a en outre exprimé ses sincères remerciements à la Mauritanie pour la sollicitude accordée à la délégation ukrainienne, expliquant que l’ouverture de cette ambassade est venue confirmer la volonté de son pays de renforcer et de consolider ses relations avec la Mauritanie, instaurées depuis le 30 septembre 1992.

L’Ukraine et la Mauritanie prévoient de coopérer dans les domaines suivants : commerce, économie; énergie;

agriculture;technologies de l’information et de la communication; culture et éducation.

En outre, la Mauritanie recevra prochainement des céréales ukrainiennes. Cela se déroulera dans le cadre du programme « Grain from Ukraine » initié par Volodymyr Zelensky.