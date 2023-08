L’ONU envoie un représentant de António Guterres pour chercher une solution pacifique au Niger.

L’ONU a envoyé le représentant du secrétaire général pour le Sahel en mission au Niger pour tenter « une solution pacifique à la crise » déclenchée par le coup d’Etat de juillet, a annoncé le porte-parole de l’ONU.

Leonardo Santos Simão est attendu « prochainement » dans la capitale, Niamey, où il rencontrera les putschistes qui dirigent le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), à qui il transmettra deux messages principaux : qu’ils garantissent » le retour à l’ordre constitutionnel » et de libérer le président déchu, Mohamed Bazoum.

Lors d’une conférence de presse, Stéphane Dujarric a expliqué que l’ONU est en contact régulier avec Bazoum « par divers canaux » et a confirmé que le chef de l’Etat est vivant, bien qu’il n’y ait aucune information actualisée sur son état de santé.

Selon l’agence Efe, il n’est pas clair que le CNSP autorisera Santos Simão à se rendre à Bazoum, car dans les missions d’autres pays, comme les États-Unis d’Amérique ou la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les militaires qu’ils n’a permis de rencontrer personne d’autre que le président tchadien.

Le parti de Bazoum a dénoncé que ses ravisseurs privaient le président d’électricité, de médicaments et de nourriture fraîche, en plus d’avoir menacé d’un procès « pour haute trahison » et assuré qu’ils pourraient le tuer si son pays subissait une intervention militaire étrangère.

Le porte-parole d’António Guterres a déclaré que Leonardo Santos Simão, qui est en poste depuis un peu plus de deux mois, est également en contact permanent avec la CEDEAO et d’autres parties intéressées et que le fruit de ces contacts a été le voyage qui s’est terminé en Mauritanie pour sonder la pays de la région sur la meilleure façon de sortir de la crise.

D’autre part, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a averti aujourd’hui que le coup d’État avait aggravé la situation humanitaire dans le pays, où près de la moitié de la population dépend de l’aide étrangère.

Depuis le coup d’État, les frontières du pays ont été fermées, le commerce a été paralysé et la population a subi des coupures continues d’électricité et les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté.

Avec agences