L’Italie investit 5,5 milliards dans un nouveau partenariat avec l’Afrique

Le gouvernement italien a levé 5,5 milliards d’euros pour lancer une nouvelle stratégie de coopération avec l’Afrique qui contribuera à contrôler les flux migratoires vers l’Italie et l’Europe, a annoncé hier la Première ministre Giorgia Meloni.

Le « Plan Mattei » impliquait d’aider l’Afrique à développer ses ressources naturelles – » vous pouvez compter sur 5,5 milliards d’euros de crédits, dons et garanties», a déclaré Meloni.

Ce montant total s’élève à « environ 3,0 milliards du Fonds italien pour le climat et 2,5 milliards du Fonds de coopération au développement », a détaillé le chef du gouvernement italien.

Meloni s’exprimait hier au siège du Sénat italien, à Rome à l’ouverture du Sommet qui rassemble 22 chefs d’État et de gouvernement africains, les dirigeants de l’Union africaine (UA), de l’Union européenne (UE) et des principales organisations multilatérales. Un grand centre de formation professionnelle aux énergies renouvelables au Maroc, des projets d’éducation en Tunisie et des projets d’accessibilité à la santé en Côte d’Ivoire sont des exemples de « quelques-uns des projets pilotes » du « Plan Mattei », selon elle.

« Le partage est l’un des principes fondamentaux du ‘Plan Mattei’ et les travaux de ce Sommet seront décisifs pour enrichir ce chemin », a expliqué le chef du gouvernement d’extrême droite, qui a également évoqué l’existence de projets en Algérie, au Mozambique, l’Égypte, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie et le Kenya.

La proposition italienne est de « devenir un centre naturel pour l’approvisionnement énergétique de toute l’Europe », un « objectif qui, selon Meloni, peut être atteint si l’énergie est utilisée » comme un clé du développement de chacun.

Le Président de la République, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui participe au sommet Italo-africain a été reçu lundi matin, immédiatement après son arrivée au Palais du Sénat italien à Rome, par le Premier ministre italien, Mme Giorgia Meloni.