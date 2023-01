l’inflation continue de limiter l’accès aux besoins de base

Messages clés

La disponibilité des récoltes depuis septembre a permis de reconstituer les stocks des ménages dans toutes les zones de production agricole. La mise à disposition des intrants agricoles des cultures de contre-saison froide, notamment la dotation en semences horticoles, permet le démarrage optimal des activités agricoles. En outre, le démarrage est en cours favorisé également par le remplissage optimal des barrages et retenues d’eau induisant une bonne perspective de production et des opportunités d’emploi agricole en cette période.

La disponibilité et la bonne répartition des ressources pastorales favorisent un niveau satisfaisant de l’état du bétail notamment dans les zones de la bande pastorale et agropastorale. Par ailleurs, le niveau des prix des animaux continue d’être globalement en hausse par rapport à la moyenne, notamment le mouton, sur la plupart des marchés due aux conditions pastorales favorables. Cependant, en dépit des améliorations des conditions pastorales de cette année, les termes de l’échange mouton/blé demeurent défavorables aux éleveurs à cause des prix substantiellement élevés des produits alimentaires importés, comme le blé. La disponibilité céréalière issue de la production agricole locale et leurs prix moins élevés par rapport aux produits importés permettent aux ménages pauvres de subvenir à leurs besoins alimentaires.

L’offre en céréales et surtout des produits alimentaires reste grandement tributaire des importations en provenance du marché international et des flux transfrontaliers en provenance notamment du Sénégal. Cependant, les restrictions d’exportations de céréales sèches du Mali continuent de limiter des flux d’approvisionnements des marchés des zones du Sud et des zones urbaines. Les prix des produits importés restent toujours élevés de façon atypique, au-delà de l’inflation nationale (9,2 pour cent), et en forte hausse, notamment du blé (22 pour cent) et les produits manufacturés (35 pour cent) par rapport à la moyenne quinquennale. La hausse des prix de ces produits dans le pays est due aux prix élevés internationale et à la hausse du prix du carburant constatée et maintenue depuis juillet dernier. Les coûts élevés du carburant exacerbent encore les prix à la consommation, car les transporteurs doivent parcourir des trajets plus longs pour acheminer les denrées des marchés de la capitale vers l’intérieur du pays via des routes secondaires en raison de la rénovation des routes et de l’état gravement dégradé des infrastructures routières suite aux pluies torrentielles du début de l’année.

La plupart du pays disposant de stocks de récoltes principales peuvent satisfaire leurs besoins alimentaires sans difficulté. Cependant, les ménages notamment dans les zones urbaines et le Centre-Nord de la zone agropastorale restent globalement en Stress (Phase 2 IPC) à cause de la hausse atypique des produits alimentaires limitant l’accès des menages pauvres à la nourriture.

