L’essentiel de la réunion du Bureau Exécutif du Parti el Insaf

Le Bureau Exécutif du Parti el Insaf s’est réuni en session ordinaire le vendredi soir 18/08/2023, au siège du parti à Nouakchott, sous la présidence de M. Mohamed Maelainine Ould Eyih, président du parti.

L’ordre du jour porté sur les points suivants :

1. La situation politique entre les deux sessions du Bureau exécutif

2- La préparation de la saison politique 2023/2024

3 – Présentation du plan actualisé de réforme du parti

4. Points épars

Au début de la session, le président du parti a passé en revue les différentes activités du parti entre les deux sessions, saluant la visite de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani en République populaire de Chine et sa participation active au sommet de la CEDEAO et sa visite récente à la station de pompage d’eau du fleuve Sénégal et à la station de traitement des eaux à Beni Naadji, qui ont montré son suivi strict des préoccupations des citoyens et son souci de trouver des solutions efficaces et rapides à leurs problèmes.

Le président du parti a également rappelé les excellents résultats de la visite à la République populaire de Chine, qui reflétait le niveau de fortes relations amicales entre les dirigeants des deux pays, ce qui traduisait la profondeur des relations entre les deux peuples et la grande attention que Son Excellence a reçue tout au long de son séjour en République de Chine, il a notamment noté l’annulation d’une partie importante des dettes du gouvernement mauritanien envers le gouvernement chinois.

M. Mohamed Maelainine Ould Eyih a fait une présentation sur les activités consacrées au quatrième anniversaire de l’investiture de Son Excellence le président de la République, a salué à cet égard la précision de l’organisation, la participation effective des organes du parti et la présence de masse remarquable, et dans le même contexte a abordé l’importance de l’encadrement du parti et du travail sur une bonne préparation de la saison politique 2023/2024.

Il a passé en revue les rencontres qu’il a eues avec les commissions des femmes et de la jeunesse du parti, les électeurs du parti au niveau de Nouakchott, les chefs des conseils régionaux et l’équipe parlementaire du Parti de la Justice. Ces rencontres ont été l’occasion de fournir des orientations et de souligner la nécessité d’une proximité avec les électeurs et de saluer le travail de l’équipe parlementaire au cours de la dernière session parlementaire. Il a également été souligné la nécessité d’une coordination avec l’appareil gouvernemental lors de la réunion avec les présidents des conseils régionaux, l’aspect développement a été mis en évidence.

À la fin de l’exposé, il a évoqué le plan actualisé de réforme du parti afin qu’il puisse faire avancer son travail politique et participer activement à la mise en œuvre du projet politique et social de Son Excellence le président de la République et jouer son rôle de cadrage envers tous ses militants.

Le bureau a étudié les interactions de l’arène politique nationale et a écouté une présentation du vice-président du parti sur l’accord de partenariat politique entre le parti El Insaf et les partis de l’Union des forces du progrès et du Rassemblement des Forces démocratiques.

Après avoir discuté de ces sujets, le bureau a hautement salué les résultats de la visite de Son Excellence le président de la République en République populaire de Chine, qui a permis d’annuler une partie importante des dettes du gouvernement mauritanien envers le gouvernement chinois, et a noté la visite soudaine de Son Excellence le président de la République à la station de pompage de l’eau du fleuve Sénégal vers la ville de Nouakchott, qui reflétait clairement le suivi personnel de Sa majesté des questions et problèmes des citoyens et son souci de trouver des solutions optimales et rapides à ceux-ci.

À la fin de la réunion, le bureau a décidé :

✓ Adoption du plan actualisé du Comité de réforme du parti

✓ Former un comité pour bien préparer et efficacement la saison politique 2023/2024.

✓ Délégation de la direction du parti pour poursuivre les contacts avec les partis de l’Union des forces progrès et du Rassemblement des Forces démocratiques pour se traduire par un accord politique qui renforce le climat d’apaisement politique et traduit la volonté d’ouverture politique approuvée par Son Excellence le président de la République.