El Insaf célèbre les réalisations de quatre ans de gouvernance GHAZOUANI

Le Parti El Insaf, au pouvoir en Mauritanie, a parachevé, en grande pompe, la semaine de festivités commémorant l’An IV de l’investiture du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidence du pays, qui tombe le 1er août. Pour cet évènement auquel a pris par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud et le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Bemba Meguett, aux côtés du président du parti, Mohamed Maalainine Ould Eyih, le palais El Mourabitounes, sur la route de l’aéroport international Oumtounsi a refusé du monde.

A l’entame de cette cérémonie, le président du parti El-Insaf a remercié tous les militants et cadres qui ont pris part, activement, à l’ensemble des activités célébrant les quatre ans de « l’approche progressiste et constructive » que le président Ould El-Ghazwani promeut.

Ould Eyih a déclaré que la célébration de cette année était différente en termes de diversité des lieux et d’implication des centres de recherche et d’études qui ont animé des conférences-débats sur les réalisations accomplies depuis août 2019. Puis, le président du parti a passé en revue les caractéristiques du grand changement opéré par le programme du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani, quatre ans après sa mise en œuvre, considérant que ce changement a provoqué de grands changements dans la société mauritanienne, notamment aux plans économique et social, malgré la pandémie du Covid-19, au début du quinquennat, et la crise russo-ukrainienne toujours en cours.

Au plan politique, le président du parti El Insaf a souligné que la séparation des pouvoirs, qui constitue l’un des principes les plus sacrés de la démocratie, a été respectée pour que chaque pouvoir (Exécutif, Législatif, Judiciaire) joue sa partition.

Source: Courrier du Nord