L’espace politique actuel zéro pointé !

J’exprimie ma frustration concernant la situation politique dans le pays. Je remets en question l’efficacité des acteurs politiques actuels et leur motivation réelle. Et je fais également allusion au manque de résultats tangibles de la part de nombreuses personnalités politiques et à leurs motivations personnelles.

Je suis déçu par le fonctionnement de l’espace politique actuel et que je remets en question l’engagement réel de certains acteurs politiques. Cependant, il est important de noter que la politique est un domaine complexe et que les motivations des acteurs politiques peuvent être variées ce que je comprends.

Mais il est légitime qu’on demandent des comptes aux personnalités politiques et de chercher à comprendre leurs réalisations en termes de développement social, économique et politique. Cela peut être un moyen de mieux évaluer leur impact et leur engagement envers le bien-être de la population mauritanienne.

Il est également légitime de remettre en question l’efficacité des élections si elles ne semblent pas apporter de réels changements positifs pour les Mauritaniens. Cependant, il est important de rappeler que la participation citoyenne et la recherche de solutions alternatives peuvent également contribuer à influencer positivement la situation politique.

Chers compatriotes Il est clair que certains comme moi sont très préoccupé par l’avenir politique de la Mauritanie. Il est important de continuer à nous poser des questions critiques et à chercher des solutions pour améliorer la situation, que ce soit par le biais de l’engagement citoyen, de la sensibilisation ou d’autres moyens constructifs.

Cependant, malgré cette complexité, il est crucial de maintenir un regard critique sur l’action politique et de demander des comptes aux représentants élus. La transparence, la reddition de comptes et l’intégrité dans la gouvernance sont des éléments essentiels pour établir la confiance des citoyens dans nos dirigeants.

Nous questionons l’engagement réel des acteurs politiques et de chercher à comprendre leurs motivations et leurs actions. Une participation citoyenne active et informée peut contribuer à améliorer la gouvernance et à promouvoir des pratiques politiques plus responsables.

Abdoulaziz DEME

le 10 Février 2024