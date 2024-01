Mauritanie : Les partis d’opposition discutent de la question des élections et du dialogue national

Les partis d’opposition se sont réunis ce dimanche.

Ils ont discuté sur plusieurs sujets notamment les prochaines élections présidentielles

et la nécessité d’organiser un dialogue national qui aborde les problèmes majeurs du pays.

A l’issue de la réunion, les participants se sont convenu à poursuivre les consultations de haut niveau

sur les sujets en question. Une autre réunion est prévue ce jeudi prochain pour finaliser.

La réunion était présidée par le chef de l’opposition, M. Hammadi Sidi Ould Mouktar de Tawassoul, avec

la participation des leaders et représentants des partis d’APP, Sawab, du Frud, de l’Ajdmr

ainsi que deux partis non reconnus le Rag et les FPC.

Source: senalioune.com