Les responsables de la santé démentent les cas de choléra à Darnaim

La direction régionale de l’action sanitaire de la wilaya Nouakchott nord a dans un communiqué déclaré : « L’état de santé des citoyens de la wilaya nord en général et de la moughataa de Dar Naim en particulier est normal et aucun cas de choléra n’a été enregistré ».

Elle a souligné que « tous les cas qui nécessitent une surveillance, comme les femmes enceintes et celles atteintes de maladies chroniques, sont suivis avec la plus grande précaution par le personnel de santé compétent ».



Au final, c’est donc une bonne nouvelle étant donné que la ville est endémique. Toutefois devant cette situation, il urge de promouvoir la prise de décisions fondées sur des bases factuelles en recourant à une analyse approfondie et rigoureuse de la dynamique de la situation sanitaire.Les données sur les sujets de santé ne sont pas disponibles, constate l’Organisation mondiale de la santé(OMS).