Les raisons qui poussent les jeunes Mauritaniens à migrer vers d’autres pays peuvent être multiples et varient d’une personne à une autre.

Voici quelques raisons courantes à mon avis :

. Recherche de meilleures opportunités économiques : beaucoup de jeunes Mauritaniens cherchent des opportunités d’emploi et une meilleure qualité de vie dans d’autres pays où les perspectives économiques sont plus prometteuses.

Ils espèrent trouver des emplois mieux rémunérés et des conditions de vie améliorées.

. Accès à l’éducation de qualité : certains jeunes Mauritaniens choisissent de migrer pour poursuivre leurs études dans des pays offrant un système éducatif de meilleure qualité ou des possibilités de formation spécialisée qui ne sont pas disponibles dans le pays.

Pour donner quelques pistes pour l’amélioration de l’éducation avant de continuer mon raisonnement qui pousse les jeunes a immigrer voici les pistes suivantes ;

Pour résoudre ces problèmes, le pays a développé son deuxième plan sectoriel de l’éducation.

Ce plan englobe 11 objectifs à savoir :

Développer l’accès des groupes défavorisés des zones urbaines et rurales à l’éducation préscolaire publique et communautaire

Promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants non-scolarisés et favoriser la rétention de ceux déjà scolarisés en vue d’atteindre l’achèvement universel du primaire d’ici 2030

Réaliser des progrès vers l’achèvement universel de l’enseignement secondaire et la réduction des disparités liées au genre, aux conditions géographiques et socio-économiques.

Réguler les flux d’élèves et d’enseignants du secondaire, afin de mieux aligner les résultats du système éducatif sur les besoins du marché.

Développer une offre de formations techniques et professionnelles adaptées à la demande sociale et aux besoins des secteurs formels et informels de l’économie.

Mettre en place une politique pour le développement équilibré de l’enseignement supérieur et promouvoir la recherche scientifique.

Améliorer la qualité de l’apprentissage et la pertinence de l’éducation à tous les niveaux.

Lutter contre l’analphabétisme grâce à des programmes fonctionnels d’alphabétisation et de post-alphabétisation.

Promouvoir l’enseignement traditionnel et renforcer sa contribution à l’éducation de base.

Élaborer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie de gestion des ressources humaines et matérielles pour une répartition équitable des débouchés liés à l’éducation et une transformation efficace des apports fournis en résultats obtenus.

Renforcer la gestion du secteur en poursuivant le processus de décentralisation, en impliquant toutes les parties prenantes, et en développant des outils de gestion si tout, ces paramètres sont pris en compte certains l’éducation aura fait un grand bond.

Et pour revenir au sujet principal donc il y a le regroupement familial : certaines personnes choisissent de migrer pour rejoindre des membres de leur famille déjà installés dans un autre pays. Ils cherchent à établir des liens familiaux et à bénéficier du soutien de leurs proches.

. Difficultés socio-économiques : les jeunes Mauritaniens peuvent être confrontés à des difficultés socio-économiques telles que le chômage, la pauvreté ou l’absence de perspectives d’avenir. La migration peut être perçue comme une solution pour échapper à ces conditions et rechercher de meilleures opportunités ailleurs.

Il est important de noter que chaque décision de migration est propre à chaque individu et peut être influencée par une combinaison de ces facteurs. De plus, il existe des facteurs individuels tels que les aspirations personnelles, les intérêts culturels et les opportunités spécifiques disponibles dans différents pays, qui peuvent également jouer un rôle dans la décision d’immigrer.

Abdoulaziz DEME

Rouen le 01 octobre 2023